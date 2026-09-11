Ayuso exige a Mónica García que deje de "despreciar" a médicos con su "nefasta gestión" y sus "leyes sectarias"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que deje de "despreciar" a los médicos con su "nefasta gestión" y sus "leyes sectarias".

Así lo ha manifestado en su intervención en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región, después de que el Comité de Huelga médico haya anunciado la convocatoria de paros indefinidos desde el 28 de octubre en toda España para expresar su rechazo al Proyecto de Ley del Estatuto Marco y demandar una norma propia para el colectivo médico y facultativo.

La presidenta madrileña ha subrayado que es la propia ministra la que ha "bloqueado" las listas de espera, algo que ha provocado que los médicos sigan en huelga pidiendo que "se siente y que deje de despreciarles".

"Y en toda España está bloqueado el sistema sanitario por culpa de su gestión, que es nefasta siempre. Y luego, como se multiplica en Madrid y en el resto de las comunidades, vuelven como siempre a repartir las culpas como cobardes por debajo y ni una sola plaza de médicos se han creado", ha lamentado.

Mientras tanto, Díaz Ayuso ha apuntado que España cada vez envejece más mientras desde el Gobierno "invitan a todo el planeta a venir a la sanidad pública de Madrid empezando por sus leyes sectarias de regularización masiva", pero "ni un médico y ni una plaza", pese a subrayar que las listas de espera de la Comunidad son "las mejores de España, a pesar de todo".

Considera que el Gobierno tiene "poca vergüenza" y tuvo que ir a Ceuta, donde es responsable del sistema sanitario, "un mes más tarde con las manos en los bolsillos". "Es que hay un problema de primer orden sanitario. Ah, pues venga, que las comunidades autónomas pues que nos pasen vacunas. Es que es así todo, es una cosa tremenda", ha criticado.