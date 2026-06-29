Ayuso exige no blanquear a un Gobierno que legitima "la decadencia y la mentira" con políticas "pueriles y demagogas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en el encuentro informativo, en el Hotel Westin Palace, a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que España está "en manos de una gran corrupción política" en la que "se ha legitimado la decadencia y la mentira" en manos de un Gobierno de la nación, encabezado por Pedro Sánchez, que fomenta "políticas pueriles, demagogas, sectarias y que no atiende a los problemas reales" de los ciudadanos, y ha pedido no "blanquear" la situación.

"Quien inventa debates estériles nos lleva a la más profunda degradación y división y, además, nos hace perder el tiempo absolutamente", ha aseverado la dirigente regional en un desayuno coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección.

Ante ello, ha subrayado que cada vez más españoles se preguntan qué tiene que pasar para que el país "deje de precipitarse el vacío" cuando siempre ha sido "alegre, generoso, libre y divertido" pero que ahora se está "secando y abandonando a sí mismo".

Ayuso ha criticado que en España se quiera "romper con todo lo construido hasta el momento" y acabar con todo "contrapoder democrático" con tal de mantenerse en el poder por parte de un Gobierno que lleva "hasta la máxima populista más peligrosa" que es "el fin justifica los medios".

"Y mientras, ahí están los españoles, sus desvelos, sus intereses y sus hijos secuestrados en esta situación, sin emprenderse reformas de estado de gran calado fundamentales, primero las que nos dan sentido como nación, atendiendo a necesidades reales, adelantándonos a todo lo que está por venir en el futuro, nuevas danas, nuevos incendios, políticas de calado...", ha apuntado.