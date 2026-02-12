Ayuso exige a Vox que no boicotee ni ponga en peligro "por sus intereses" la "lucha" del Gobierno extremeño

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid muestra hoy su rechazo al pacto de financiación autonómica entre PSOE y ERC en una in - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, ha exigido a Vox que no "boicotee ni ponga otra vez en peligro por sus intereses" la "lucha emprendida" de la Comunidad de Madrid y la Junta de Extremadura frente al Gobierno central.

"Yo lo único que les pido es que toda la lucha que llevamos emprendida, el Gobierno extremeño y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no la boicoteen ni lo pongan otra vez en peligro por sus intereses", ha instado la presidenta de la Comunidad en la sesión de control del Pleno de la Asamblea en respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, en la que ha criticado su gestión.

Isabel Díaz Ayuso ha ironizado con que Vox está "comprando las pancartas de segunda manos" en las "mismas tiendas que la izquierda", mientras que el Ejecutivo regional está "peleando con uñas y dientes, solos" los "ataques" del Gobierno central en materia de energía, sanidad, Formación Profesional o con la promoción de "una lucha de clases que no es propia en Madrid".

"Provocando esa regularización para que sigan viniendo de tres en tres sin poder controlar el acceso a servicios públicos, un problema que nos sigue creando el Gobierno a propósito y con unos ataques diarios contra toda la gestión y personales contra todos nosotros. ¿Qué aportan ustedes? Circulen. Si no van a ayudar, circulen", ha lanzado a Vox,

Ayuso ha reprochado a Vox que "utilicen unas elecciones para meterse en regiones pensando en sus réditos". "No le voy a seguir permitiendo que sigan mintiendo", ha lanzado la presidenta autonómica, al tiempo que ha acusado a la izquierda de querer "promover la islamización y la inmigración pobre".

Por su parte, Moñino ha preguntado a Ayuso por los "éxitos" de su gestión para criticar sus políticas de vivienda centrando el tiro en que lleva "siete años sin construir 25.000 viviendas que prometió en 2019", en que Madrid se ha convertido en una "aspiradora" donde viene "más gente de todo el mundo aunque no haya vivienda".

"Un éxito también su modelo de hacinamiento para el transporte. Pregunte a alguien que coja el metro si es que conoce usted a alguien. Y también para nuestros servicios públicos. Un 64% han aumentado las listas de espera en sanidad, porque aquí no hay muros", ha reprochado.

Pérez Moñino ha acusado a Ayuso de llegar cada jueves al Pleno de la Asamblea como si "no tuviera ningún tipo de responsabilidad en la alarmante situación que se vive hoy en Madrid" mientras que se "unen con la extrema izquierda para tumbar todas las propuestas de Vox".

"Después de Extremadura y Aragón llega Castilla y León, después, Andalucía y muy pronto 2027. Tic-tac", ha rematado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.