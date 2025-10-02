Ayuso felicita a la Policía Nacional y agradece su compromiso con "la seguridad y la libertad"

El delegado del Gobierno en Madrid se suma a la felicitación y agradece la "vocación de servicio" de los agentes

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este jueves su felicitación a la Policía Nacional por su aniversario, y ha ensalzado el trabajo y el compromiso del Cuerpo con "la seguridad y la libertad" de la ciudadanía.

"Quiero felicitar a la Policía Nacional por la festividad de Los Ángeles Custodios. Quiero agradecer a estos agentes el trabajo que hacen por todos los españoles, por nuestra seguridad y libertad", ha manifestado Ayuso durante su intervención en la Asamblea de Madrid.

A las felicitaciones de la presidenta autonómica también se le suman las del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien también ha celebrado el Día de la Policía, fecha en que el Cuerpo cumple 201 años de historia.

"Desde su vocación de servicio, velan cada día por nuestra seguridad y garantizan la libertad de todos y todas. Gracias por vuestro compromiso y profesionalidad", ha manifestado el delegado del Gobierno en su perfil oficial en la red social X.

En la misma línea, la institución que encabeza también ha hecho uso de sus redes sociales para reconocer la entrega de quienes protegen los derechos y libertades de los españoles, así como su "compromiso firme con la seguridad, la convivencia y la democracia".