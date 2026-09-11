Ayuso insiste en que el ático no era para ella y reta a la oposición: "Si yo he mentido, dimito. Si no, dimitan ustedes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este viernes en el que ático adquirido por el Gobierno regional en Chamberí no era para su uso personal y reta a la oposición. "Si yo he mentido, dimito. Si no, dimitan ustedes", ha expresado.

Lo ha trasladado en su turno de réplica en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región (DER) en respuesta a los grupos de la oposición donde ha criticado que los mismos aseguren que ella "se pega la vida padre". "Yo nunca he vivido en un ático, nunca he vivido en un ático, mentirosos", ha asegurado.

Así, la presidenta madrileña ha defendido que ha demostrado "con documentos" que ella se estaba buscando una casa "antes de que saliera esa patraña de campaña que han montado" contra ella por el ático.

"Y no dimite nadie por ello, y es que es más, les puedo retar a que si yo he mentido, dimito. Y si han mentido ustedes, dimitan ustedes de una vez con el tema del ático. Mentirosos. Porque yo he demostrado con mis papeles que me busco mi casa. Me la he buscado yo. Me la he buscado en un portal, en una inmobiliaria, y me la estoy pagando, como he hecho durante 22 años. A mí no me han pagado nunca por nada de esto", ha explicado.