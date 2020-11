Ayuso insiste en que no subirán impuestos ni van a "despilfarrar" mientras España se suma "al mayor rescate de la UE"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este jueves en que en la región no van a subir impuestos ni van a "despilfarrar" mientras España, por las políticas de PSOE y Podemos, se verá sumida al "mayor rescate de la UE".

Así lo ha expuesto Ayuso durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves, a la pregunta de la diputada de Unidas Podemos-IU Sol Sánchez sobre si piensa presentar unos presupuestos expansivos.

Sol Sánchez ha alertado del "sufrimiento público que hay en Madrid tras años de abandono de la sanidad, los cuidados y del transporte público" que ahora se está haciendo más visible, a su juicio, por la pandemia. Por ello, cree que realizar unos presupuestos son una "oportunidad para reconstruir e invertir en reformas estructurales".

"Ustedes hacen favor a las oligarquías. Deben aumentar las ratios de enfermeros, complementar el ingreso mínimo vital e impulsar cambios de modelos productivos", ha insistido la diputada de Unidas Podemos.

Por su parte, la presidenta ha trasladado que en la Comunidad no van a subir impuestos con "más libertad fiscal, democrática y libertad para acceder a los servicios públicos". "Somos la Comunidad donde las rentas más bajas pagan menos y no vamos a subir impuestos. No vamos a recuperar el impuesto de patrimonio y sucesiones y no vamos a despilfarrar", ha aseverado.

Asimismo, ha indicado que "pocas instituciones europeas pueden decir algo positivo de las políticas" de Podemos y "aquellas que ponen en marcha en La Moncloa con resultados económicos catastróficos". A su juicio, España será el país que más va a caer en 2020 después de Venezuela y "se va a asomar al mayor rescate de la Unión Europea por sus políticas".

En contraposición, ha dicho, estará el Presupuesto de la Comunidad de Madrid que va enfocado en un refuerzo de personal sanitario, de profesores o fondos para sectores productivos. "Nuestro modelo fiscal es estrictamente opuesto al suyo, ustedes llaman gastos expansivos a gastar el dinero de los demás", ha zanjado.