Ayuso cree que España necesita los fondos UE para "su supervivencia" y pide al Gobierno no ponerlos "en entredicho"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado este jueves que España "necesita los fondos europeos para su supervivencia" y ha pedido al Gobierno central que "deje de ponerlos en entredicho".

"Ya son varios los avisos que estamos recibiendo ante movimientos como el intento de control político del poder judicial, la salud de nuestras finanzas públicas o la amenaza de amordazar la libertad de expresión", ha señalado en una comparecencia en el Pleno de la Asamblea, para dar cuenta sobre la última Conferencia de Presidentes.

Así, ha reclamado al Ejecutivo "que se centre en presentar proyectos capaces de construir un país próspero y que se aleje de la hoja de ruta para el cambio de Estado que está alimentando".

Ayuso ha subrayado que desde el Gobierno regional saben que "esto es una oportunidad" y la van a aprovechar. En este punto, ha recordado que están preparando "una Ley de Mercado Abierto y una nueva Ley del Suelo que permitan modernizar nuestra economía y hacer España desde las autonomías". Además, ha puesto en valor sus políticas en materia de digitalización, vivienda y servicios públicos.

"La voluntad del Gobierno de la Comunidad de Madrid es seguir la estela política y de gestión de los últimos 25 años y dejar un lugar mejor para vivir del que nos hemos encontrado", ha subrayado. Para ello, según ha expuesto, contarán con el dictamen de la comisión de reconstrucción, con la opinión de los expertos de las consejerías y la de agentes del sector privado.

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, "la incertidumbre en torno a estos fondos es máxima", ya que, por el momento, lo único que han comunicado de forma oral es que el montante asignado a las autonomías para 2021 asciende a 18.793 millones de euros. Aunque más de 14.500 millones están aún por asignar.

CRITEROS CLAROS Y OBJETIVOS

Ayuso ha subrayado que en la Conferencia de Presidentes, "la voz en torno a la importancia de las comunidades autónomas en la gestión de los fondos europeos fue unánime". Por ello, ha vuelto "a insistir en pedir al Gobierno de España criterios objetivos y transparentes en su reparto".

"Por el momento, lo poco que conocemos es que la gestión se centralizará en una oficina dirigida por el jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, lo cual no es un buen comienzo", ha lanzado.

La dirigente madrileña cree que desde el Gobierno de la Comunidad están demostrando "que otra forma de hacer política es posible, dado que "incluso en el seno de un gobierno de coalición, con distintas sensibilidades", están sacando adelante "una de las situaciones más complicadas de las últimas décadas, con responsabilidad, transparencia y voluntad de servicio público".

"La primera piedra para construir el Madrid de 2030 es evitar que se destruya aún más el de 2020. De poco le vale a un comerciante del centro, que es quien más está sufriendo esta crisis, que le hablemos de unos fondos europeos si no repercuten directamente en la nómina que ha de pagar a sus empleados o en la escasa recaudación que llevará a su familia", ha remarcado.

En este sentido, ha incidido en que "lo urgente es salvar Madrid de la crisis económica, social y reputacional a la que se enfrenta España" y "aprovechar el impulso europeo para seguir siendo esa región que asombra al mundo".

PSOE PIDE "COLABORACIÓN ACTIVA CON EL GOBIERNO DE ESPAÑA"

En su turno de palabra, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, proponente de la comparecencia, ha criticado que mientras, la UE y España "encaran la crisis con políticas expansivas" el Gobierno regional "más bien parece instalado en su concepción de la economía y la sociedad, ancladas en las recetas neoliberales del pasado".

"Su singular modo de considerar que lo pertinente es la confrontación y la toma de distancia con el Gobierno de España. No podemos permitirnos que esta gran oportunidad sea considerada por su parte como un simple procedimiento de captación de fondos. Es imprescindible una colaboración activa y permanente con el Gobierno de España", le ha lanzado.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, ha acusado a la presidenta de "boicotear acuerdos desde su Gobierno, jugando con las vidas de millones de personas en una pandemia". "Seguimos sin saber qué ha pasado con esos millones que han recibido, pero no han ido ni a rastreadores ni a más contratación. Son muy neoliberales pero quieren que les rieguen de fondos desde España y la UE", ha criticado.

A continuación, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, se ha preguntado por qué durante estos meses no se ha hecho un proyecto común de todas las autonomías con unos planes sanitarios comunes, algo por lo que "ha empeorado la situación de la pandemia". "¿Cómo vamos a llegar a Europa para presentar un plan común para la utilización de fondos si no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo ni en lo necesario nosotros?", ha lamentado, al tiempo que ha acusado a PSOE de no tener "un proyecto común para España como para ponerse a hablar de Europa".

Por su lado, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha acusado a la dirigente autonómica de tener "incapacidad de gestión" tanto en la pandemia como de los fondos europeos y le ha pedido que haga de "una vez" los Presupuestos regionales que faciliten gestionar esta crisis, porque "gestionarla con unos presupuestos de 2018 es como luchar con una espada de madera".