Ayuso le dice a UP que "okupar viviendas no es solución" y ellos le reprochan que esté "del lado de la banca"

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado a Unidas Podemos que "okupar viviendas no es solución" y estos le reprochan que esté "del lado de la banca" y no "a la altura de los madrileños".

Durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, le ha preguntado sobre si considera que estén garantizando el derecho a la vivienda.

"Se niega a reconocer la realidad. Basta ya. El coste de la vivienda ha subido y su política de vivienda no funciona. Cero viviendas construidas. No tiene ni idea de lo que es vivir en una vivienda en mal estado o hacinada en un piso con dos niños. No tiene ni idea de recibir una carta de desahucio o de que te suba la hipoteca. Ha hecho avales para garantizar el negocio bancario. Demuestre que está a la altura de los madrileños y no del lado de la banca", ha lanzado.

La presidenta le ha contestado que no pueden garantizar "cinco pisos en propiedad" como algunos diputados de Unidas Podemos y le ha pedido que "no hable de la situación personal de la vida" de nadie porque es "un poco arriesgado".

Así, ha defendido su política de vivienda y cree que "intervenir los mercados nunca ha sido la solución", sino fomentar la oferta, algo que dice que ya están haciendo con el Plan Vive. "Lo que no se puede hacer es una política como las que hacen ustedes: okupar viviendas no es la solución ni criminalizar a los propietarios ni intervenir, que lo único que hace es disparar el precio", ha zanjado.