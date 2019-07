Ayuso pide a Cs y Vox "responsabilidad" frente la izquierda que "empobrece": "El mes de julio da mucho de sí"

Actualizado 09/07/2019 12:38:46 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a Ciudadanos y Vox "un ejercicio de responsabilidad" frente a la izquierda que "empobrece" y les ha emplazado a llegar a un acuerdo antes de agosto. "El mes de julio da mucho de sí", ha lanzado, aunque ha remarcado que "unos y otros tienen que ceder más".

Lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, después de reunirse con el presidente de la Cámara autonómica, Juan Trinidad, en el marco de la segunda ronda de contactos con los grupos políticos.

La 'popular' ha admitido que mañana el pleno de investidura sin candidato seguirá hacia adelante, tras el no a su candidatura que ha puesto sobre la mesa el partido que lidera en Madrid Rocío Monasterio al considerar que no han contado con ellos para un acuerdo.

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a Ciudadanos y Vox "un ejercicio de responsabilidad" frente a la izquierda que "empobrece" y les ha emplazado a llegar a un acuerdo antes de agosto. "El mes de julio da mucho de sí", ha lanzado, aunque ha remarcado que "unos y otros tienen que ceder más".

"Al PP le gustaría que esto se arreglara lo antes posible, que no tuviéramos que esperar hasta septiembre. El electorado no entendería que tengamos cosa en común entonces y no ahora. Los madrileños tienen la paciencia limitada", ha manifestado.

En este punto, ha recalcado que en mayo los ciudadanos votaron a tres fuerzas "cuyos votos suman" para "seguir haciendo de Madrid una región de libertades" y ha hecho hincapié en que son partidos distintos pero, a pesar de las diferencias, "hay cuestiones" que les unen en las que tienen que "poner el acento".

En concreto, se ha referido a que deben combatir las políticas de la izquierda "que arrasa, divide y empobrece". Ante ello, apela a que todos hagan "un ejercicio de unión frente a la adversidad, la amenaza y ante el ataque constante" y considera que es "bueno" que vuelvan a sentarse. "Es evidente que si queremos los votos de los tres partidos tenemos que responder a los votantes de todos", ha recordado.

Así, le ha recordado a la formación 'naranja' que si están pidiendo apoyo a Vox tienen que hacerse una foto con ellos mientras que a este partido le ha afeado que quiera hacer negociaciones 'in extremis' para "presionar".

TIENE UN PACTO CON CS "Y AHÍ SE QUEDA"

En cuanto a este acuerdo que ha firmado con Ciudadanos, Díaz Ayuso ha defendido, frente a las críticas de Vox por el aumento de consejerías, que han llegado a un entendimiento de "reparto de responsabilidades y no de sillones".

Además, también ha hecho hincapié que este documento "ahí se queda" porque no puede estar "moviendo las cosas". "Cuestión diferente es que busquemos nuevos entendimientos, pero yo un pacto que he firmado con mi puño y letra es inamovible", ha dicho.

Por último, al ser preguntada por la posibilidad planteada por la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, de que PP gobierne en solitario por el "asquito" de Ciudadanos a reunirse con ellos, Ayuso ha indicado que, aunque le encantaría, es "imposible" porque no le dan los votos. A su juicio, "hay que entenderse" y llegar a acuerdos "unos con otros".