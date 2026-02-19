Ayuso recibe al exalcalde de Caracas Antonio Ledezma y este le agradece su "compromiso" con Venezuela

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibe al exalcalde de Caracas Antonio Ledezma. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este jueves en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, al exalcalde de Caracas (Venezuela) Antonio Ledezma, quien ha destacado el "firme compromiso" de la jefa del Ejecutivo autonómico con "la libertad y la causa democrática de Venezuela".

Ledezma ha resaltado que, bajo el liderazgo de la dirigiente madrileña, la región se ha convertido en "refugio y esperanza" para los venezolanos que han tenido que emprender "el camino del exilio", ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

"Su cercanía, voz clara y defensa permanente de los valores democráticos han sido un aliento moral para millones de venezolanos que no renuncian a la reconstrucción de su país", ha enfatizado el exregidor.

Asimismo, ha entregado a la presidenta madrileña una escultura con el León de Caracas, icono de la capital que se remonta a la fundación de la ciudad en 1567.