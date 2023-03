Ayuso reconoce que sería "una decepción" para ella y una "pena enorme" no alcanzar la mayoría absoluta el 28M

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que sería "una decepción" para ella y una "pena enorme" no alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

"Me encantaría. Tengo mucha ilusión en que todo lo que estamos poniendo en marcha en Madrid no se encuentre cada dos por tres con un freno", ha señalado preguntada expresamente por la mayoría absoluta en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

Ayuso ha hecho hincapié en que le encantaría tener la libertad para poner en marcha sus proyectos pero ha defendido que aún teniéndola a ella le gustaría que todos los ciudadanos, independientemente del partido, se sintieran igualmente representados.

Así, ha hecho hincapié en que ella defiende, entre otras cosas, bajar los impuestos, quitar trabas burocráticas, la educación concertada y la especial, el patrimonio y la colaboración público-privada. "Lo bueno es que todo el mundo en Madrid me conoce. Pienso ir diciendo lo mismo ahora que hace cuatro años", ha apuntado.

La dirigente madrileña ha reiterado que no le gustaría necesitar el apoyo de Vox pero ha apuntado a que habrá que esperar a las urnas". "A mí me gustaría no tener que ver cómo Madrid se queda sin presupuestos o sin unas deducciones fiscales que son buenas para atraer inversiones", ha trasladado.