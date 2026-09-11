Ayuso reconocerá la dedicación de los docentes madrileños con un incremento salarial de hasta 350 euros mensuales

Varios niños de camino a la escuela, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que la carrera profesional horizontal docente que implantará el Gobierno regional para reconocer la dedicación y el compromiso de los maestros y profesores que realizan su trabajo en los centros educativos de la región supondrá para estos profesionales un incremento de hasta 350 euros en sus retribuciones mensuales.

En su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región que se celebra en la Asamblea de Madrid, ha precisado que la Comunidad de Madrid "quiere seguir incrementando el reconocimiento que merecen los docentes de la región, que trabajan cada día en las aulas para formar a nuestros alumnos y desarrollan su vida laboral acumulando experiencia y méritos".

Este anuncio coincide con la huelga prevista por la educación madrileña para el próximo 14 de octubre para reclamar, entre otras medidas, la reducción de ratios, mejoras salarias y "una educación pública madrileña de calidad".

En su intervención, la presidenta madrileña ha recordado que este curso 2026/27 ha comenzado con un nuevo récord de 68.899 maestros y profesores en su educación pública.

Esta carrera horizontal laboral, cuyos detalles serán objeto de negociación, establecerá seis grados que se irán superando a medida que el docente acumule méritos y años de servicio.

Cada uno de ellos supondrá un incremento progresivo del reconocimiento profesional y económico, en el que se valorará la formación del maestro o profesor, su participación en proyectos, la innovación educativa que aporte o la asunción de responsabilidades en su centro, y que en su grado más alto supondrá hasta 350 euros más al mes en su salario, independientemente de otros complementos o productividades ya establecidos.

La Consejería de Educación quiere así retener el talento y la experiencia en su sistema educativo, para lo que pretende reconocer a los docentes actuales que llevan una larga trayectoria "de calidad, compromiso y contribución a la sociedad madrileña; y también incentivar la implicación de los profesionales más allá de su trabajo diario en las aulas".