Ayuso reformula la reforma del Hospital La Paz: 1.000 millones, doble superficie y junto a la Facultad de la UAM

Bajo el nombre de Ciudad de la Salud, se busca crear "el campus biosanitario más moderno e innovador de Europa"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes el nuevo proyecto del Gobierno regional para el Hospital Universitario La Paz para el que, bajo el nombre de Ciudad de la Salud, se destinarán 1.000 millones de euros.

El complejo mantendrá su actual ubicación pero será ampliado en los terrenos aledaños que pertenecen a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde también se ubicará una nueva Facultad de Medicina de la misma. El proyecto, que estará concluido en 2032, sumará más de 550.000 metros cuadrados construidos, destinados a actividad asistencial, docente e investigadora, duplicando así la superficie actual.

El Ejecutivo madrileño presentó en 2021 la última reforma de este centro hospitalario, que ya cuenta con algunas de las obras iniciadas en los centros periféricos. Previamente, también la expresidenta Cristina Cifuentes había presentado, en 2018, una renovación del hospital que no llegó a realizarse. Ahora el actual Gobierno reformula el proyecto para crear "el campus biosanitario más moderno e innovador de Europa en el corazón" de la región.

"Es un verdadero honor presentarles uno de los proyectos más importantes de esta legislatura, quizás el más", ha remarcado Ayuso durante el acto celebrado en la Real Casa de Correos, en el que también ha participado la rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea.

La dirigente madrileña ha hecho hincapié en que han replanteado el proyecto inicial, "simplemente una remodelación", para hacerlo "mucho más ambicioso". Será, según ha trasladado, "una de las obras civiles de mayor complejidad y envergadura de la historia" de la Comunidad.

Así, el área de Hospitalización va a contar con 1.140 camas, 128 más de las que tiene ahora, y otras 218 de reserva para posibles incrementos de demanda. Todas las habitaciones serán individuales, si bien el 30% tendrá capacidad para doblar su ocupación.

La zona quirúrgica estará formada por 49 quirófanos, incluyendo híbridos y robóticos. Se habilitarán 243 puestos de hospital de día, 194 de UCI y 255 de urgencias. Desde el Ejecutivo regional destacan su organización funcional, con los servicios centrales, ambulatorios y torres de hospitalización ordenadas por actividad.

CENTRO DE CÁNCER PEDIÁTRICO Y UNIDAD DE PROTONTERAPIA

Se pondrá en marcha un "innovador" Centro Integral de Cáncer Pediátrico con vocación de "cambiar el procedimiento en el diagnóstico y terapia de esta enfermedad en niños y adolescentes, así como su seguimiento posterior". Pondrá el foco en la investigación y la aplicación de terapias avanzadas y estará dotado con tecnología "puntera".

La Paz albergará, además, una Unidad de Protonterapia que, con más de 2.700 metros cuadrados, prestará servicio tanto a niños como a adultos, permitiendo mayor precisión en la administración de dosis de radiación para determinados tumores, minimizando así el daño a los tejidos circundantes.

Los Servicios de Oncología Radioterápica y Radiofísica actuarán como un único equipo. Con profesionales especializados en la atención a pacientes pediátricos, la Unidad de Protonterapia permitirá tratar al 50% de la población oncológica madrileña y de áreas colindantes que no disponen de estas instalaciones.

DOCENCIA Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Se creará un nuevo Centro de Investigación para ampliar su actividad con más laboratorios, espacios para ensayos clínicos y terapias avanzadas, etc. Dispondrá de más 10.000 metros cuadrados (junto a otros 3.000 metros cuadrados de aparcamiento) en la parcela de la actual Facultad de Medicina.

Esta edificación contará con salas equipadas con la última tecnología para prestar servicio al área de docencia, formación continuada y de matronas, además de biblioteca, auditorios con capacidad de hasta 500 butacas y diversas salas polivalentes de simulación quirúrgica y hemodinámica.

Dentro de la Ciudad de la Salud estará la nueva Facultad de Medicina de la UAM, donde se impartirán los grados de Medicina y Enfermería, además de otras disciplinas de los grados de Ingeniería Biomédica, Bioquímica, Nutrición Humana y Dietética, así como del doble grado en Nutrición Humana y Dietética y Tecnología de los Alimentos. Se construirá sobre una edificabilidad máxima de 42.500 metros cuadrados.

"Me llena de satisfacción que la Comunidad de Madrid haya comprendido que la necesaria reforma del Hospital de La Paz no podría realizarse a espaldas de nuestra Facultad de Medicina", ha señalado la rectora de la UAM. Y es que ha subrayado que la Facultad y el Hospital no solo comparten ahora "un vínculo de vecindad" sino que no se puede "entender la historia del uno sin el otro".

"Hemos crecido y evolucionado en paralelo, observándonos al otro lado de la calle, siempre con respeto y consideración pero, de alguna manera, conscientes también de que la calle Pedro Rico era una fina frontera física y psicológica que nos separaba", ha incidido, confiando en que este "proyecto pionero" sea "foco de excelencia y "difumine la delgada línea" que hasta ahora esa vía formaba en el mapa.

REMODELACIÓN DE LA TORRE

Además, la Ciudad de la Salud contará con una residencia para acompañantes de pacientes desplazados o con ingresos de larga estancia, así como investigadores y docentes, entre otros. Se habilitará en un edificio con 80 habitaciones en una ubicación privilegiada y con acceso a las mejores comunicaciones. Una estructura funcional integrará amplios espacios de esparcimiento, acogedoras zonas comunes, terraza en la azotea y aparcamiento propio.

Se remodelará la emblemática Torre de Maternidad de La Paz, edificio donde han nacido más de 728.000 niños. Se reformará su fachada y se adecuarán todos sus espacios interiores para destinarlos a un nuevo uso de carácter administrativo, puesto que acogerá el Pabellón de Gobierno, las áreas de Gestión y Administración, el Centro de Control y el archivo.

OBRAS EN TRES FASES

Ayuso ha desgranado que las obras de toda la Ciudad de la Salud se van a realizar en tres fases. Concluirán totalmente en 2032, pero antes de que termine la presente legislatura ya estará en funcionamiento el Centro de Investigación y el nuevo Centro Oncológico-Pediátrico. Además, "en poco más de cuatro años terminará la fase más importante, la primera, que alberga el Hospital General".

"Todo se va a llevar a cabo mediante soluciones de construcción con la idea de seguir manteniendo la actividad asistencial mientras se hacen las obras, sin parar un solo día esa actividad asistencial y con las menores molestias posibles", ha desgranado la jefa del Ejecutivo madrileño.

CENTROS PERIFÉRICOS

Las instalaciones del Hospital Carlos III, que desde 2013 forma parte de La Paz, serán reformadas al inicio del proyecto. La ampliación en 2.561 metros cuadrados servirá para completar el centro con nuevas consultas y gabinetes, además de crear más aparcamiento.

Por su parte, la progresiva modernización del Hospital Cantoblanco y su ampliación en 10.000 metros cuadrados dará lugar a un nuevo módulo con quirófanos, zona de hospitalización y consultas que, además, dispondrán de un aparcamiento de 3.000 metros cuadrados. El proyecto permitirá ampliar esta infraestructura en el futuro y terminar la demolición de edificaciones actuales.

El inmueble del Centro Especialidades José Marvá será sustituido por otro más acorde a su ubicación (en la calle Bravo Murillo, 317) y necesidades de atención. Constará de 7.236 metros cuadrados, más 1.290 de aparcamiento, donde continuarán conviviendo Atención Primaria y servicios de La Paz. Asimismo, están previstas mejoras puntuales en los centros de Peña Grande y Colmenar Viejo.