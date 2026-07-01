Ayuso reprocha que el Gobierno trate a menores migrantes "como números": "Nos parece insensato e inhumano"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la celebración del almuerzo-coloquio del Club Siglo XXI, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado este miércoles que el Gobierno de la nación trate a los menores migrantes "como números", algo que cree que es "totalmente insensato e inhumano", y ha afirmado que en la región se cumple con la ley de menor dándoles "formación y oportunidades".

Así lo ha trasladado en un almuerzo coloquio en el Club Siglo XXI después de que el Ejecutivo central haya actualizado la capacidad de acogida ordinaria de las Comunidades Autónomas de menores migrantes, con 2.471 plazas en la región.

La presidenta madrileña ha subrayado que Madrid siempre está cuando se le "necesita" pero ha cargado contra la "irresponsabilidad" del Gobierno. "Primero tú tienes que hablar con el país de origen para preguntar por qué estás enviando menores, por qué no los están atendiendo, porque España no va dejando a sus menores por el mundo, porque pasa al revés. Por tanto, no son dos, no son cuatro, ni el reparto es ni siquiera objetivo. Entonces tratar a las personas como si fueran muebles o números nos parece totalmente insensato e inhumano", ha expresado.

Considera que España no se puede convertir en un "corredor de la ilegalidad" y se debe de preguntar "por qué está pasando esto" porque el drama "no va a parar", además de preguntarse "con qué cifras España pueda integrar África". "Europa no puede integrarlo todo", ha valorado.