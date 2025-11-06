Ayuso reprocha a Vox que rompieran gobiernos para "no responsabilizarse de nada" y "repartir culpas" en migración

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra Vox acusándoles de haber roto los gobiernos de coalición para "no responsabilizarse de nada" y ha afeado que traten de "repartir culpas" sobre la migración ilegal entre el Gobierno central y los autonómicos.

"Por eso rompieron los gobiernos de coalición, porque no quieren gobernar, porque no se quieren responsabilizar de nada, porque se está mejor desde la pureza, desde la raza pura, dando lecciones, que complicándose y teniendo que asumir la situación que nos provoca el Gobierno de Sánchez"", ha espetado la mandataria autonómica en la sesión de control del Pleno de la Asamblea ante una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, centrada en los menores migrantes y en la criminalidad.

Ha censurado que Vox plantee que al PP no le importa la inmigración irregular cuando es al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que "le viene de periquete para darle un discurso" a Vox, mientras que los de Abascal "reparten las culpas" y así "le exime de lo que tiene que hacer" al jefe del Ejecutivo central.

En este punto ha insistido en que la autonomía no tiene competencias en materia de "inmigración, de extranjería, de fronteras, de seguridad", pero aún así Vox "reparte" responsabilidades a partes iguales.

"¿Cómo no vamos nosotros a criticar, por ejemplo, una situación como la que vivimos la semana pasada? (...) Una joven universitaria es violada salvajemente con una manada de personas, de salvajes que ya tendrían que estar en la cárcel o expulsados porque eran reincidentes. Y nadie dice nada", ha denunciado en el hemiciclo.

Frente a un Vox que "pone una cámara ante cada suceso" para "intentar ganar unos cuantos votos", Ayuso ha reivindicado que los 'populares' ponen "el foco en los responsables". "Están buscando solamente el titular. Les da igual que Sánchez gobierne o no. Lo que no quieren es que lo hagamos el PP", ha zanjado.

MENORES Y SEGURIDAD

También ha cargado contra Moñino por sus críticas a la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARMI) y ha sacado pecho de que Madrid es la región "con menor tasa de delincuencia entre menores" y que este organismo tiene "las mejores tasas de reinserción" del país, con 9 de cada 10 jóvenes dejando de ser delincuentes.

"Nada tiene que ver con lo que usted está diciendo, no tiene ni idea, no se ha molestado jamás en ir a un solo de estos centros, no tiene ni idea, insulta y ataca el trabajo de estas agencias cuando usted lo menosprecia sin ni siquiera haberse molestado en ir", ha cargado.

En cambio, Pérez Moñino ha descrito un Madrid en el que la inseguridad es "cada vez mayor" y en el que hay más menores infractores, cifrando en un 61% el aumento de estos delincuentes menores de 14.

Además, ha afirmado que en Madrid "casi un 50% de la población reclusa" es extranjera y ha reclamado a Ayuso el dato de cuántos menores de los centros de infractores también lo son.

Ha afirmado que el PP y "la extrema izquierda" consideran que es "más cómodo censurar la verdad que escucharla" y ha cuestionado "por qué tiene ese afán en proteger a delincuentes".

Por último, ha emplazado a Ayuso a tener un debate con ella sobre política migratoria en un "espacio neutral" fuera del "aplauso de partidos políticos" y "abierto a todos los madrileños".