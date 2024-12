Ayuso resta importancia a que PP y Junts coincidan en votaciones y rechaza opinar sobre posibles pactos entre ambos

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha restado importancia este jueves a las votaciones en las que, en las Cortes Generales, el Partido Popular y Junts coinciden y ha rechazado opinar sobre un posible pacto entre ambos de cara a desbancar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa posterior al último Consejo de Gobierno del año, Ayuso ha defendido que si su partido y otros grupos de la Cámara coinciden en determinadas votaciones no significa que hagan "pinzas" ni hagan "ninguna estrategia".

"Más allá de eso, si tienen que pactar a futuro cualquier otra cuestión, gracias a Dios, como no me toca a mí, no me tengo que meter. Pero ya saben lo que opino de los independentistas y de lo que están haciendo con la España de todos. Y me remito a cómo han tratado al Rey de todos los españoles durante su discurso de Nochebuena", ha contestado a continuación.

Repreguntada por esta cuestión, Ayuso ha insistido en que ella no tiene que estar en la "tesitura" de decidir sobre pactos a nivel nacional, porque no le "corresponde", y ha quitado importancia a que, como les sucede en la región con Más Madrid, puedan coincidir en alguna ocasión en una votación puntual. "Más allá de eso, se me escapa si hacen o no una estrategia para consolidar alternativas. Menos mal que no me toca a mí", ha trasladado.