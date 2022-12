Ayuso sitúa al PP frente al "proyecto ilegítimo" del "tirano" y llama a la movilización individual: "Sánchez o España"

ALCOBENDAS, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha situado al PP frente al "proyecto ilegítimo" del "tirano", ha hecho un llamamiento a la movilización individual y ha reformulado su lema de campaña del 4M: "O Sánchez o España".

Así lo ha planteado durante su intervención en la cena del PP regional, que ha tenido lugar en Alcobendas y a la que han asistido, entre otros, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y los candidatos y portavoces a los municipios de la región.

La dirigente regional ha comenzado su intervención subrayando que 2023, "si el PP no lo remedia, será el último capítulo del libro que entre todos" se empezó a redactar en 1978. "La izquierda decidió hace mucho tiempo, una parte de la izquierda, que sobraba el PP para sus pactos contra España", ha criticado, al tiempo que ha censurado los años de "desánimo" que han llevado a "una ruptura territorial".

Además, ha criticado que ahora haya un presidente del Gobierno que está "rompiendo la separación de poderes en España", que "se considera la ley", que está "reformando el Código Penal a la carta de los delitos que cometen aquellos que le llevaron a través de una moción de censura a derrocar al Gobierno del PP" y que está haciendo "un gran destrozo en el año 2022 para comprarlo todo en el año 2023". "Veremos cosas impensables, sin principios y sin rubor", ha remarcado.

Según Ayuso, si el PP y el apoyo del pueblo español no lo remedia en 2024 será un año "lleno de referéndum, lleno de consultas ilegales" para acabar teniendo "al frente del País Vasco al señor Otegi" y al frente de Cataluña a los nacionalistas para después llevar a la región a "unos países catalanes".

La presidenta regional ha situado en el otro lado a los madrileños, con su forma "brava, alegre, de ver la vida", que habitan en una Comunidad "donde se viven riesgos, donde un lunes uno no par de hacer cosas, donde gusta la incertidumbre, probar cosas nuevas, arriesgar, contratar, vender, comprar cuando uno quiere".

Esto, según Ayuso, es una forma de vida liberal que "de izquierda a derecha unió a los ciudadanos el pasado 4 de mayo". "Y esa forma de vida es la que ahora va a decirle a Pedro Sánchez que la dignidad del ciudadano no se compra y que cualquier español, o cualquier ciudadanos que ha venido a España a vivir entre nosotros no está esperando a que nadie le regale nada. Quiere salir adelante con su esfuerzo", ha remarcado, para a renglón seguido incidir en que ella cree "en la España fiel", en aquella "que no ha pedido nada de lo que está sucediendo ahora".

"Gracias al modo de vida que nos hemos dado aquí, no vamos a permitir ni atropellos contra la ley ni contra la justicia ni chapuzas ni cambalaches ni que aquellos que tienen delitos de sangre que durante tantos años han causado tanto dolor en España y no digamos los nacionalistas, que han roto la convivencia en Cataluña y pretenden de manera ilegal romperla y segregarla de España. Que no piensen que desde Madrid nos vamos a quedar quietos. Ni un solo ciudadano en la Comunidad de Madrid va a permitir esto", ha lanzado.

"EXPULSARLES DE TODAS LAS INSTITUCIONES"

Y es que para la presidenta madrileña, el Gobierno podrá ser "un gobierno legítimo que emana de una urna" pero es "un proyecto totalmente ilegítimo que si ahora mismo fuera a las urnas se caería estrepitosamente".

Por ello, ha reiterado que no considera que sea la mejor solución una moción de censura sino esperar cinco meses a las elecciones autonómicas y municipales y después "expulsarles de todas las instituciones del Estado".

En este punto, se ha dirigido directamente a Pedro Sánchez para decirle que "nada ni nadie está por encima de la ley". Ayuso ha hecho en este momento un llamamiento a no rendirse, a organizarse y a hacer que la sociedad civil, "cada uno desde sus responsabilidades", haga lo mismo.

"No solo está Feijóo cuando muchas veces dicen: ¿qué a va hacer Feijóo? ¿y qué hace Feijóo? (...) Siempre con lo mismo, ¿y qué haces tú? Si tú te quejas porque hay una situación de profunda injusticia, o piensas que en el colegio de tus hijos hay algo que no te gusta, lo tienes que denunciar. Y si eres un juez o un fiscal y ya no quieres lo que está sucediendo lo teneis que manifestar", ha lanzado.

SÁNCHEZ "HA ROTO LA BARAJA"

Frente a un Sánchez que "ha roto la baraja", Ayuso considera que le toca "a la España fiel todos los días en columnas, en redes, hablando con vecinos, desde sus puestos de trabajo, pelear todos juntos por un trabajo que el PP va a llevar hasta el final". Los 'populares' darán "su vida por dar la vuelta a esta situación" pero ha reclamado que la sociedad civil debe estar a su lado.

"Lo que fue el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid cuando le preguntamos a los ciudadanos qué quieres socialismo o libertad, comunismo o libertad... Ahora ha llegado el momento, en el año 2023, de decirle a los españoles o Sánchez o España", ha incidido, al tiempo que ha apelado "a la revolución de las urnas".

Ayuso ha prometido que estarán apoyando al presidente del PP, "en cada pueblo" y en "cada plaza", diciéndole a los ciudanos de Madrid que tienen un proyecto "que une a los españoles y que va a recuperar España para devolverla al punto al que nunca tuvo que llegar a manos de este tirano, que ojalá pronto abandone las instituciones por el bien de todos".