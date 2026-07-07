Ayuso tilda de "engaño" un CPFF que solo "busca compra de voluntades" e impone techos de gasto "inasumibles" para CCAA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la clausura de las actividades académicas del Centro de Estudios Garrigues, en IFEMA, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este martes de "engaño" el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que solo busca "compra de voluntades" del Gobierno con sus socios y que impone techos de gasto que son "inasumibles" para las comunidades autónomas.

Lo ha trasladado así en un desayuno informativo en la capital del presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, después de que ayer el ministro de Hacienda, Arcadi España, confirmara que el Consejo de Ministros va a aprobar este martes el límite de gasto no financiero (techo de gasto) y los objetivos de estabilidad presupuestaria.

La presidenta madrileña ha criticado que las comunidades autónomas que más aportan tengan que soportar unos techos de gasto "inasumibles" para que el Gobierno pueda invitar "con el dinero de las CCAA" y tener "la pancarta y el otoño caliente·.

Considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intentado "otra vez utilizar a los españoles" con el objetivo de "lanzar una maniobra de distracción sobre su corrupción" y para "manosear un instrumento tan importante y tan serio como es el presupuesto".

CRITICA QUE USE EL PRESUPUESTO COMO "PROPAGANDA"

Díaz Ayuso ha subrayado que son unas cuentas que todos saben que "no van a salir adelante" pero que están sirviendo ya "como propagando para el programa electoral".

"El ministro de Hacienda ayer convocó al Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer un nuevo paripe. Nos intentó convencer de que va a haber presupuestos generales cuando ni siquiera cuenta con el apoyo de sus socios de investidura", ha afirmado.

Es por ello que cree que solo busca, una vez más, "la compra de voluntades" para contentar "a los independentistas" con el objetivo de "financiar siete veces a Cataluña por encima de Madrid e impulsar la Hacienda catalana que es otro paso más para crear una nación paralegal, a ojos de todos, con el dinero de todos y, por tanto, para destruir la unidad del país".

Mientras tanto, la dirigente autonómica ha criticado que desde el Gobierno se "insulte" a los jueces y magistrados y se "carcoma todo" por los "problemas judiciales" de Pedro Sánchez, quien solo gobierna "al choque, a la contra y de manera sectaria".