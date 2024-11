Ayuso: "Utilizar el Consejo de Ministros para alimentar una cátedra es de dudosa legalidad y profundamente antiestético"

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este sábado que utilizar la Mesa del Consejo de Gobierno de Ministros "para alimentar una cátedra universitaria, aparte de dudosa legalidad, es profundamente antiestético"

Ayuso se ha referido así a las últimas informaciones que citan a una asesora de Moncloa como la persona que trasladó a la empresa Reale el interés de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno de España, en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía, según consta en un correo electrónico que forma parte del sumario de la causa donde se la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y al que ha tenido acceso Europa Press.

"La chulería no puede gobernar. Así que, si eres la mujer del presidente y te quieres dedicar a los negocios, muy bien, pero dedícate a lo que te hayas dedicado siempre y no aproveches ahora que tienes una mesa delante con un poder infinito para dedicarte a un mundo del que nunca procediste. Porque eso no es ético y no sé si es legal o no, es horroroso. No conozco a la mayoría de las mujeres de este país a hacer lo mismo. No creo que las mujeres necesitemos que el marido nos coloque o que aprovechemos la situación laboral del entorno para crecer. Creo que por nosotras mismas nos valemos bastante bien", ha dicho la dirigente madrileña esta mañana en las Jornadas de Trabajo de Comité de Alcaldes del PP de Madrid.

En referencia a Gómez, Ayuso ha señalado que si alguien está muy bien que alguien quiera dedicarse a los negocios, pero "alquílate una oficina, guarda un poco la estética y de contratación personal y te lo pagas tú y te montas, pero no utilizas a los funcionarios de la Moncloa ni los recursos para llamar a un rector y amedrentar".

"Porque cuando llamas a un rector o a una empresa y va a la Moncloa y entra por la puerta condicionado. Y lo sabemos todos. Utilizar la mesa del Consejo de Gobierno de Ministros para alimentar una cátedra universitaria, aparte de la dudosa legalidad, es profundamente antiestético y esas formas son importantes que se cuiden. Devalúan todo y no respetan nada", ha reiterado.

UN GOBIERNO QUE SE COMPORTA "COMO NUEVOS RICOS"

Por otro lado, la titular del Ejecutivo autonómico ha aseverado que el Gobierno de la Nación desde el primer día "se ha comportado como nuevos ricos y han decidido que desde La Moncloa lo van a hacer todo y que no van a dar explicaciones".

"Y que la culpa es de los del otro lado, el muro y lo de siempre. No se puede ir por la vida pretendiendo comportarse así, con tesis plagiadas cuando no falsas, teniendo que llegar a la catetada de que te den un título aunque no hayas hecho nada para merecerlo", ha apostillado.

"No se pueden devaluar las cátedras universitarias, no se puede hacer esto porque al final lo que queda devaluado es el propio título como tal. ¿Y quién lo paga? Al final los alumnos, los catedráticos y los profesores titulares, la excelencia, la investigación. Esto cuando las instituciones no están al nivel que tienen que estar o están manoseadas por los políticos", ha proseguido Ayuso.

Además, considera que este Gobierno "no respeta nada, especialmente lo público, como esta semana han hecho en la Asamblea de Madrid". "Como somos el presidente y familia, no podemos dar explicaciones por nada. Piden lealtad perruna aunque las cosas estén mal hechas. Insisto, devaluar los títulos perjudica al alumno. Si sus banderas eran la educación pública, como el feminismo, y no digamos la de la igualdad, ¿dónde quedan?", se ha preguntado para finalizar su discurso la presidenta del PP madrileño.

"NUESTROS VECINOS QUIEREN EN SUS PUEBLOS EL PROYECTO DE AYUSO"

Por su parte, Miguel Gómez, alcalde de Aranjuez, ha señalado que los 113 alcaldes madrileños del PP presentes "podrán tener diferentes razones, pero la principal es que los vecinos quieren en sus pueblos y en su ciudad el proyecto que lidera Isabel Díaz Ayuso".

"Estamos dedicados y entregados a mejorar la vida de los ciudadanos, lo hacemos cada día de forma incansable. Y lo hacemos con tantas ganas que no concebimos ser de otra manera. El PP es un partido comprometido con la libertad, la democracia y los principios y valores. Un partido que tiene al frente a los mejores para defender causas en beneficio de todos. Un partido cuyo motor sois vosotros, afiliados y simpatizantes" ha indicado.

Gómez ha indicado que cada mañana todos los primeros ediles 'populares' se levantan con la responsabilidad de saber que no hay mayor orgullo que trabajar por y para sus vecinos. "Somos 113 alcaldes que tienen la certeza que la política es una tarea noble. Somos 113 personas que un día dieron un paso al frente al servicio de sus vecinos, y que representan una parte del gran trabajo del Partido Popular de Madrid", ha añadido.

"Mientras otros tienen sus referencias en gobiernos bolivarianos, ideas añejas o con políticas que blanquean el terrorismo o el golpismo, nosotros defendemos España y ejercemos la acción más noble de servir al vecino formando parte del partido que mejor defiende España", ha proseguido.

A continuación, el alcalde de Aranjuez ha señalado que Díaz Ayuso "da la cara y es la primera a la hora de dar las batallas necesarias, trabaja sin descanso en aquello por lo que cree, en defensa de lo que es justo, en defensa de la libertad; y lo que es más importante, en defensa de España".