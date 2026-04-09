Ayuso visita Cupra City Garage Madrid por el lanzamiento mundial del nuevo modelo 100% eléctrico

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita Cupra City Garage Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita Cupra City Garage Madrid - COMUNIDAD DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 9 abril 2026 19:54
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MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado hoy Cupra City Garage Madrid en la capital, con motivo del lanzamiento mundial del nuevo modelo 100% eléctrico Cupra Raval, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Díaz Ayuso ha conocido sus instalaciones acompañada por el consejero delegado mundial del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, y el consejero delegado de Seat & Cupra, Markus Haupt.

El Cupra Raval, que mide cuatro metros de largo, es el primer modelo de la familia de coches eléctricos urbanos del grupo Volkswagen, liderado por Cupra y que está previsto que se fabriquen cuatro modelos de tres marcas en las plantas de la empresa en España.

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