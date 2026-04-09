Ayuso visita Cupra City Garage Madrid por el lanzamiento mundial del nuevo modelo 100% eléctrico

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita Cupra City Garage Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado hoy Cupra City Garage Madrid en la capital, con motivo del lanzamiento mundial del nuevo modelo 100% eléctrico Cupra Raval, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Díaz Ayuso ha conocido sus instalaciones acompañada por el consejero delegado mundial del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, y el consejero delegado de Seat & Cupra, Markus Haupt.

El Cupra Raval, que mide cuatro metros de largo, es el primer modelo de la familia de coches eléctricos urbanos del grupo Volkswagen, liderado por Cupra y que está previsto que se fabriquen cuatro modelos de tres marcas en las plantas de la empresa en España.