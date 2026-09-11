El Ballet Español lleva a Teatros del Canal 'Nascencia', una mirada al renacer a través de la danza española

Parte del elenco del Ballet Español de la Comunidad de Madrid en una escena de Nascencia. Juan Carlos Toledo - BALLET ESPAÑOL COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid llevará a los Teatros del Canal, del 24 de septiembre al 4 de octubre, 'Nascencia', una creación dirigida y coreografiada por Mónica Fernández que aborda, a través de la danza española, la capacidad humana de reconstruirse y volver a empezar.

La Sala Roja Concha Velasco, sede oficial de la compañía, acogerá esta propuesta concebida como un "poema en movimiento" sobre el renacimiento y la resiliencia. En concreto, 'Nascencia' se articula como una suite de danza española contemporánea en la que confluyen flamenco, folclore, danza española y creación contemporánea, ha destacado la compañía en un comunicado.

La obra plantea así un recorrido desde la herida y la oscuridad inicial hasta la reconstrucción y la luz, mediante una dramaturgia en la que movimiento, música, iluminación, vestuario y color forman parte de un mismo proceso de transformación.

La propuesta está dirigida por Mónica Fernández, directora artística del Ballet Español de la Comunidad de Madrid desde diciembre de 2024. Formada en flamenco, danza española, ballet clásico, escuela bolera, folclore y danza contemporánea, desarrolló buena parte de su trayectoria durante más de dos décadas en el Ballet Flamenco Antonio Canales.

En esta creación, Fernández comparte el trabajo coreográfico con materiales cedidos por Rubén Olmo, Premio Nacional de Danza en 2015 y director del Ballet Nacional de España desde 2019.

La dirección escénica corre a cargo de Mónica Fernández y Raúl Alonso, mientras que Pedro Yagüe firma el diseño de iluminación. El vestuario está diseñado por Fernández y Jasanzo, responsable también de los figurines.

LA MÚSICA, PARTE DE LA DRAMATURGIA

Además, la música en directo será uno de los elementos centrales del espectáculo. La dirección musical corresponde a Lucky Losada, con composiciones de Agustín Diassera, Jesús Calluela, Padre Soler, Lucky Losada, Vaqui Losada, Iván Losada y David Cerreduela.

La propuesta incorpora asimismo una adaptación musical de la sonata realizada por Lucky Losada y Bato Hangonyi. La presencia de músicos y voces en directo acompaña el recorrido emocional de los bailarines y establece un diálogo con ellos.

El elenco está integrado por Aaron Miguel Beltrán García, Borja Lebron, Fermín Astrain Cía, Rodrigo García Martínez, Carmen Alonso, Nuria Diez, Alejandro Cerdá, Andrea Antó Hernández, Carmen Segura, Aarón Beltrán, Jan Galvez, Lucía Cardeñoso, Candela Molina, Ainara Cardoso, Iván Fernández Salazar, Isamel Gómez Atienzar, Lourdes Sevilla, Úrsula Mazuelos López, Marina Madiedo, Yeray Fonseca Cadiz, Mario Mingueza y Alejandro Marmol Riquelme.

Las cantaoras Chelo Pantoja y Carmen Ruiz completan la propuesta junto al cuerpo de baile y contribuyen a reforzar la dimensión musical y flamenca de la obra.

'Nascencia' podrá verse en la Sala Roja Concha Velasco de los Teatros del Canal entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre. El espectáculo tiene una duración aproximada de 65 minutos y se representará de martes a sábado a las 20 horas y los domingos a las 18.30 horas. Las entradas tienen un precio desde nueve euros.