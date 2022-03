Banco de Alimentos confirma que está distribuyendo un 80% menos de fruta y los productos lácteos son "casi inexistentes"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Madrid confirma que está distribuyendo un 80 por ciento menos de fruta y hortalizas mientras que los productos lácteos son "casi inexistentes" por "la situación social, los problemas derivados de la huelga de transportes y la guerra de Ucrania".

En otros productos de la cesta básica han tenido que reducir la cantidad que entregan "para intentar salvar la situación" y, aún así, ya empiezan "a romper stock en varios productos importantes, concretamente en ocho de los veinte que conforman la cesta básica, como el aceite, el arroz o la pasta", han identificado en un comunicado.

A eso se suma que por el momento las cadenas de distribución no pueden servirles ya que también acusan esta rotura de stock en determinados productos y no pueden desabastecerse. El Banco de Alimentos aclara que la situación "aún no es dramática" pero si se prolonga llegará a "tener serias dificultades a corto plazo".

Tampoco obvian "que empieza a incrementar el número de beneficiarios que atienden las entidades benéficas, entre ellos refugiados ucranianos y personas que residen en la Comunidad de Madrid, que se suman al grupo de personas en pobreza y que ya no pueden hacer frente a sus gastos por el impacto de la inflación y la consecuente subida de precios". Se puede seguir contribuyendo con donaciones a través de este enlace www.bamadrid.org.