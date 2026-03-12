Barajas cierra febrero con más de 5 millones de pasajeros, un 5,3% más y récord histórico para este mes

Archivo - Una fila de pasajeros espera en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha cerrado febrero con 5.077.072 pasajeros, lo que representa una subida del 5,3% con respecto al mismo período de 2025 y un nuevo máximo histórico para un segundo mes del año, según los datos publicados este jueves por el gestor aeroportuario.

De este total, 5.062.635 correspondieron a pasajeros comerciales, de los cuales 3.817.877 fueron viajeros de vuelos internacionales, que se incrementan un 7,2%, y 1.244.758, de nacionales, que, por contra, caen un leve 0,6%.

En cuanto al movimiento de aeronaves, el aeropuerto madrileño ha operado en febrero 32.735 vuelos, lo que supone un aumento del 3,9% frente al mismo mes del pasado año. Del total de las 32.638 operaciones comerciales registradas, 23.121 fueron vuelos internacionales (+7,1%) y 9.517 nacionales, un 3,3% menos.

El aeropuerto madrileño también superó el mejor registro histórico para un mes de febrero en carga transportada. Así, en este segundo mes del año registró 65.279 toneladas de mercancía, lo que supone una subida del 6,5% frente al mismo periodo de 2025 y el 60,3% de la carga aérea transportada en todos los aeropuertos de la red de Aena.

De esta forma, en el acumulado del año, el aeropuerto madrileño suma 10.456.641 pasajeros, lo que representa un incremento del 4,4% en comparación con el mismo periodo de 2025.

En estos dos meses, se han contabilizado 67.393 operaciones, un 3,2% más que en el año anterior, y 127.818 toneladas de mercancía gestionada, lo que supone un aumento del 6,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

DATOS NACIONALES

El conjunto de los aeropuertos de la red de Aena en España cerraron febrero con un total de 20,55 millones de pasajeros, un 2,8% más que en el mismo mes de 2025, según datos dados a conocer este jueves por el gestor aeroportuario. Este supone un crecimiento inferior al del 4% que se registró entre febrero de 2025 y febrero de 2024 (teniendo en cuenta que este último año fue bisiesto).

De ese porcentaje, un 0,5% (alrededor de 108.000 personas) corresponde al aumento de pasajeros que utilizaron la red de Aena tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero, especialmente las rutas entre el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Sevilla; así como entre el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat por las incidencias técnicas en la línea de alta velocidad.

Además, en el mes de febrero se gestionaron en España un total de 175.332 movimientos de aeronaves, un 1,9% menos que en febrero de 2025; cuando entre febrero de 2025 y febrero de 2024 crecieron un 6,9%. Por otro lado, se transportaron 108.238 toneladas de mercancía, un 9,1% más que en febrero del año pasado.

En los dos primeros meses de 2026, por los aeropuertos de Aena en España han pasado 40,9 millones de viajeros (un 2,7% más que en 2025); se registraron 348.763 movimientos de aeronaves (-1,3%) y se transportaron 211.731 toneladas de mercancía, un 8,6% más que en el mismo periodo de 2025.

RANKING DE AEROPUERTOS

Tras Barajas, los aeropuertos que registraron el mayor número de pasajeros en sus instalaciones los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3,8 millones (3,8% más respecto a 2025); Málaga-Costa del Sol, con 1,5 millones (3,5% más); Gran Canaria, con 1,3 millones (1,6% más); Tenerife Sur, con 1,2 millones (1,1% más); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1,2 millones (5,3% más) y Palma de Mallorca, con poco más de 1 millón de pasajeros, lo que supone un 3,1% menos que en febrero de 2025.

Se ha batido récord de pasajeros en un mes de febrero en el conjunto de la red de Aena y en 18 aeropuertos: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, Tenerife Sur, Alicante Elche Miguel Hernández, Valencia, Sevilla, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Bilbao, Asturias, La Palma, El Hierro, Vitoria, Badajoz, Córdoba y Son Bonet.

En cuanto a operaciones, tras el aeródromo madrileño, el aeropuerto con más movimientos fue Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 24.474 vuelos (0,2% más); Gran Canaria, con 11.617 (0,6%más); Málaga-Costa del Sol, con 11.144 (1,9% más); Palma de Mallorca, con 8.829 (-4,2%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 8.002 (5,6% más) y Tenerife Sur, con 7.940 aterrizajes y despegues (-2,5%).

EL MES CON MAS OPERACIONES EN OCHO AEROPUERTOS.

El de 2026 ha sido el mes de febrero con más operaciones en 8 aeropuertos: Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, Alicante-Elche Miguel Hernández, Sevilla, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, La Palma, aeropuerto internacional Región de Murcia y Son Bonet.

Respecto al tráfico de mercancías, tras Barajas, le siguen el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona El Prat, que registró 17.746 toneladas (+24%) y récord mensual; el Aeropuerto de Zaragoza, con 13.335 toneladas (+9,1%) y Vitoria, con 5.582 toneladas (+4,5%).