Barajas operará 972 vuelos en el último día de 2025, cinco menos que el año pasado

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre este viernes, 19 de diciembre, y el pró - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas operará 972 vuelos este miércoles, 31 de diciembre y día de Nochevieja, un descenso de cinco vuelos frente al periodo del año pasado, pero liderando el ranking nacional, ha informado Aena.

La red de aeropuertos prevé operar 3.515 vuelos durante el último día del año, lo que supone 57 movimientos menos que un año antes, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En total, se prevén 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre el pasado 19 de diciembre y el próximo 7 de enero de 2026, una cifra un 7,8% superior a la de 2024, con un día nacional.

Con respecto a otras fechas señaladas, mañana en Año Nuevo y el día de Reyes contarán con 4.901 (+452) y 4.595 movimientos (-24), respectivamente.

Después de Madrid, le siguen el aeródromo de Barcelona-El Prat, que operará un total de 741 movimientos previstos hoy, mientras que el aeropuerto de Málaga programará 369 operaciones. Cierran la lista el aeródromo de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca, que registrarán un total de 302 y 233 vuelos, respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.