Barbero dice que cesó al jefe de Bomberos por "no empujar la línea de integración" y ve "intereses espúreos" en críticas

El concejal delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha afirmado este jueves que hace unos días cesó al jefe de Bomberos por "no empujar una línea de integración en diferentes espacios dentro del Cuerpo" y atribuye las críticas recibidas por parte de algunos mandos de los Bomberos a "intereses espúreos y personales de un pequeño grupo".

"Ahora estamos en un proceso de pensar cambios interesantes e integradores de cara al futuro y esa es la idea. El último jefe de Bomberos que ha estado estos meses yo quería que empujara una línea de integración en diferentes espacios dentro del cuerpo y no se ha hecho. Y por eso los cambios", ha añadido.

En una declaraciones realizadas esta mañana tras la dimisión ayer de una docena de miembros del Cuerpo, Barbero ha explicado que el cese del Jefe de Bomberos y del director de Emergencias Madrid se basa en una "reestructuración habitual, en una organización dinámica como la nuestra, que necesita de vez en cuando determinados impulsos".

"Ha sido simplemente eso. Ha generado un determinado revuelo. Yo entiendo también que cuando hay cambios en todas las organizaciones y equipos se generan algún tipo de resistencias, pero yo no le daría más importancia que de lo que ocurre en una institución viva que va generando cambios según el propio proyecto que tiene la Concejalía", ha justificado.

El edil ha criticado que los bomberos dimisionarios tacharan ayer las dos destituciones como "purgas estalinistas". "Si se conocieran los datos históricos de lo que es una purga estalinista, probablemente no se tendría tanta alegría para formular este tipo de afirmaciones. No termino de entender que las llamen así, cuando son cambios normales que se hacen en cualquier institución porque se necesitan impulsos nuevos", ha alegado.

Barbero ha defendido los dos nuevos nombramientos en la Jefatura de Bomberos y en la Dirección general de Emergencias, porque se trata de personas "con una enorme experiencia". De la primera, Rafael Ferrández, ha dicho que cuenta con un "reconocimiento enorme" en todo el Cuerpo tanto en escala operativa como en técnica; y del segundo, Enrique López Ventura, es "alguien que conoce desde hace muchísimos años también todas las emergencias de Madrid".

A preguntas de los periodistas, Javier Barbero ha asegurado que no dimitirá y que esta petición es un "juego preelectoral que tienen algunos" del que le llama la atención que entren ahora funcionarios. "Me pregunto a qué se deben determinadas intoxicaciones. Es radicalmente falso que yo haya dicho que se van a cerrar parques de Bomberos. Es una intoxicación que algunos están interesados de algún modo por poner en la palestra, como que el tren de ataque pasaría de 8 a 6 personas. Es radicalmente falso. Uno se pregunta qué intereses hay en esa tipo de informaciones. Me produce tristeza este tipo de afirmaciones en un magnífico Cuerpo", ha lamentado.

Barbero ha insistido en que el documento sobre recortes de parques o de retenes que mostraron ayer los bomberos que han dimitido no venía de su dirección y responde a "intereses espúreos y personales que tienen algunos". "No se puede tratar así al Cuerpo de Bomberos, que es un Cuerpo magnífico de gente remangada por la seguridad de esta ciudad, manchando su credibilidad. Y lo están haciendo estos señores intoxicando, que es un grupo muy pequeño de personas, me produce tristeza y enfado", ha apostillado.

Además, el edil de Seguridad ha desvinculado los dos ceses de la gestión de la aplicación de la jornada de las 35 horas en el colectivo de Bomberos. "En este Cuerpo, en el que se tienen que garantizar las 24 horas todos los días, obviamente hay un grupo de jornadas que dejan de hacer. Entonces tendremos que buscar que se puedan hacer con jornadas extras. Hay que verlo y estamos estudiando llevar una solución para la mesa sectorial del lunes en torno a bomberos. Pero las 35 horas las van a disfrutar los Bomberos como el resto de funcionarios municipales", se ha comprometido.

La delegado de Seguridad también ha respondido a las críticas de falta de personal confirmando que existe un "déficit estructural" en Bomberos porque los anteriores gobiernos del PP "estuvieron muchos años sin sacar plazas, algo de una irresponsabilidad brutal".

"Nosotros hemos sacado todas las OPEs posible, pero los procesos formativos son lentos. Hemos pedido en el Pleno oposiciones extraordinarios al Estado, en el que PP y Cs votaron que no. Lo que hacemos, con la generosidad de ellos, es buscar modos y maneras para conseguir lo que se va a seguir consiguiendo, que es la seguridad de la ciudad", ha agregado.

El concejal madrileño también ha recordado que los sindicatos de Bomberos y el Ayuntamiento firmaron en junio un "magnífico acuerdo, con condiciones laborales muy buenas", por lo que no ve motivos para movilizaciones, como las que han anunciado los bomberos dimisionarios, si no es por "intereses personales".

Por último, Barbero ha insistido en que su proyecto "mira hacia el futuro integrador" y busca "que cada uno de la gente de la escala técnica y operativa puedan dar lo mejor de sí mismo para el servicio de la ciudad".

"Toda la estructura, organización y funcionalidad nos va a ayudar a dar lo mejor a través protocolos se optimicen. Es una cuestión muy compleja de una organización experta en el trabajo de los bomberos. Yo trabajo, hablo con mucha gente y vamos a ella. Creo que los Bomberos es un Cuerpo que conoce muy bien su responsabilidad", ha concluido.