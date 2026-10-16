Las bases de Más Madrid avalan con un 88,6% que Emilio Delgado encabece la candidatura del Frente Amplio por Madrid

Archivo - El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las bases de Más Madrid han avalado con un 88,6% que el portavoz adjunto de la formación en la Asamblea, Emilio Delgado, sea quien encabece la candidatura del Frente Amplio por Madrid al Congreso de los Diputados, frente al 10,1% de rechazo y el 1,2% de voto en blanco.

Así lo ha trasladado la formación que ha celebrado desde el miércoles hasta las 12 horas de este viernes una consulta a la militancia sobre qué papel debería tener el partido de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Además de si Delgado tenía que encabezar la candidatura, Más Madrid también ha consultado a su militancia si estaba de acuerdo con que concurrieran dentro del Frente Amplio --alianza que lleva construyendo desde hace meses el partido con Comuns, Izquierda Unida y Movimiento Sumar--. Un 86,69% ha respaldado la alianza electoral, un 11,13% lo ha rechazado y u 1,91% ha votado en blanco.

Desde Más Madrid sostienen que estos resultados "reflejan el respaldo de la militancia a ambas cuestiones" y consideran que "permite avanzar con una posición colectiva clara". "Más Madrid construye su futuro escuchando a su militancia y tomando colectivamente las decisiones que marcarán nuestro rumbo", prosiguen.

"Vamos a contribuir a una candidatura unitaria que reconozca y ponga en valor la fuerza de Más Madrid como primera fuerza de izquierdas en la Comunidad de Madrid y que permita revalidar un Gobierno progresista para seguir mejorando las condiciones de vida de la clase trabajadora y defender los derechos sociales como el derecho a la vivienda", han rematado.

Este viernes es el último día para registrar coaliciones electorales a las elecciones generales y la izquierda alternativa llega con negociaciones 'in extremis' para forjar alianzas con riesgo de fragmentación electoral entre el Frente Amplio y Podemos en Madrid.

Delgado esta mañana ha reiterado la generosidad de su movimiento político con Podemos, recalcando que se le está ofreciendo a su candidata, Irene Montero, un puesto de salida "entre el número dos y el tres" en la lista por Madrid que le garantizaría representación en el Congreso. "Está a su disposición", ha dicho.