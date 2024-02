Bergerot acusa a Ayuso y Almeida de hacer promesas sobre la F1 sin informes sobre el impacto: "Los cálculos son falsos"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de hacer promesas sobre la Fórmula sin el respaldo de informe alguno. "Los cálculos son falsos", ha condenado desde el arroyo Meaques.

Bergerot se ha pronunciado así después de que, según se recoge en una respuesta del Consejo de Transparencia a una solicitud de información realizada por Más Madrid, el Ejecutivo madrileño no haya facilitado un estudio que avale las cifras facilitadas para promocionar el premio de F1 que llegará a Madrid en 2026.

"Sabemos lo que sospechábamos en torno a la Fórmula 1: Ayuso y Almeida hicieron unas promesas que no están respaldadas bajo ningún tipo de informe, ni consultaron, ni pidieron, ni elaboraron. No hay un informe del impacto medioambiental, ni un informe sobre el impacto socioeconómico o laboral. Los cálculos de Ayuso son falsos, no hay ninguno", ha remarcado Bergerot.

La portavoz regional de Más Madrid ha añadido que cuando la presidenta de la Comunidad "habla de 8.200 puestos de trabajo, 85.000 turistas, 450 millones de euros en una inversión anual no son más que datos inventados".

LOS MADRILEÑOS NO SE MERECEN LA "FRIVOLIDAD" DE AYUSO

Manuela Bergerot, por otro lado, se ha referido a la reacción de Ayuso en el último Pleno de la Asamblea, cuando ante la pregunta de Más Madrid sobre las actas de inspección de la Policía Municipal en las residencias, la 'popular' les acusó de "estar montando un circo".

"Creo que los familiares no se merecen ese desprecio. Los madrileños no nos merecemos esa frivolidad", ha criticado Bergerot, que ha acusado a Ayuso de tenerle "alergia a la verdad, a la justicia y a la transparencia", unido a que "no le cabe un ápice de empatía por esos familiares de las 7.291 personas que murieron en las residencias sin una atención hospitalaria".

UCI PEDIÁTRICA DE HOSPITAL DE LA PAZ

Sobre la decisión dl Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha revocado la resolución que ordenó el pasado mes de junio la incorporación al servicio de la UCI Pediátrica del Hospital de La Paz del doctor Pedro de la Oliva Senovilla como jefe de Servicio tras ser cesado por el Gobierno regional, Bergerot ha destacado la reivindicación y las denuncias de los profesionales sanitarios.

"Nos alegramos que ese conflicto laboral se resuelva para que los profesionales sanitarios puedan trabajar en buenas condiciones y, sobre todo, por las familias de esos niños, que estaban pasando incertidumbre y angustia", ha manifestado.