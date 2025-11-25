Bergerot carga contra Ayuso por negar el asesinato de Alpedrete como "violencia machista"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, interviene durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Foto de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha señalado que este 25 de noviembre "desgraciadamente viene marcado por el negacionismo de la señora Ayuso" al negar la semana pasada que "el asesinato de una mujer a manos de su marido con 50 puñaladas en Alpedrete fuera por violencia machista".

"Una presidenta que niega la violencia machista es una presidenta que no va a poner sobre la mesa políticas que garanticen la prevención y la protección de las mujeres que sufren violencia machista en la Comunidad de Madrid", ha señalado Bergerot durante la manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid.

En este sentido, la portavoz de Más Madrid, ha reincidido que la presidenta del Ejecutivo autonómico ha decidido "respaldar al alcalde de Alpedrete que niega la existencia de la violencia machista" y por consiguiente, "está encarnando y está liderando precisamente esa involución de las derechas en la Comunidad de Madrid y en España, que dicen que no hay violencia machista".

"Y yo me pregunto, tras cuestionar ese consenso social en nuestra sociedad, que siempre las violencias que sufrimos las mujeres son las violencias en las cuales se cuestiona al agresor, se los justifica de alguna manera porque en nuestra sociedad cuando una persona sufre por ejemplo un atraco a punta de navaja en las calles, la gente no se pone a justificar las condiciones materiales o las cuestiones por las cuales esa persona robó a punta de navaja a otra persona en la calle", ha cuestionado la portavoz de Más Madrid.

En este hilo, ha insistido en que las mujeres son "las que siempre están en el punto de mira", las que se les cuestionan las violencias que sufren" y por tanto, ha reclamado "en las calles y en las instituciones más feminismo para seguir defendiendo una sociedad libre y justa en la Comunidad de Madrid".

Por otro lado, respecto al tema de "señalar a los jóvenes como parte del problema de esas violencias al estar derechizándose", la portavoz, ha sugerido "decir a esos jóvenes que el feminismo también es para que ellos sean ciudadanos más libres y puedan tener unas vidas y unos vínculos afectivos más saludables con sus compañeras".