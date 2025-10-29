Bergerot (MM) tacha de "insulto a las víctimas" que Mazón esté en el funeral de Estado por la dana

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tachado de "insulto a las víctimas" que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, vaya a acudir al funeral de Estado por la dana del año pasado.

"Estará en contra de la voluntad y del deseo de los propios familiares", ha planteado Bergerot en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que ha subrayado que este 29 de octubre lo que corresponde es "acompañar en el duelo y el dolor" de aquellos que "perdieron a sus seres queridos hace un año".

Bergerot ha espetado que Mazón es "inhumano" y que "no tiene escrúpulos", un "mentiroso compulsivo" que no va a poder "nunca mirar a la cara a los familiares de las víctimas que dejó tiradas".

Ha insistido en que es "inexplicable" que el president esté en el funeral, como lo es, a sus ojos, que se mantenga en el cargo. "Es inexplicable que no haya dimitido y es inexplicable que el señor (Alberto Núñez) Feijóo no lo haya hecho dimitir", ha apostillado la portavoz de Más Madrid, quien ha señalado tanto al presidente nacional de los 'populares' como al de Vox, Santiago Abascal, por "aupar y aplaudir cada una de sus actuaciones y de sus barbaridades".