Un bombero vecino de Sevilla la Nueva correrá los 179 municipios de la región para "romper el silencio" del suicidio

Bombero madrileño, vecino de Sevilla la Nueva, recorrerá corriendo los 179 municipios de la Comunidad de Madrid para “romper el silencio” sobre el suicidio juvenil - AYUNTAMIENTO SEVILLA LA NUEVA

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un bombero del Ayuntamiento de Madrid, vecino de Sevilla la Nueva, iniciará este domingo un reto solidario que le llevará a recorrer los 179 municipios de la Comunidad de Madrid a la carrera con el objetivo de sensibilizar sobre la salud mental y "romper el silencio" en torno al suicidio, especialmente entre los jóvenes.

La iniciativa, impulsada por el corredor de ultrafondo Jaime Domínguez, conocido como 'JimmyGo', arrancará este domingo coincidiendo con la XIV Carrera Bomberos de Madrid y contempla completar cerca de 2.000 kilómetros, el equivalente a 45 maratones consecutivas, con la única interrupción de sus jornadas de guardia como bombero.

Tal y como señala el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva en un comunicado, el desafío forma parte del proyecto 'Romper el Silencio', que se desarrollará a lo largo de 2026 y que tiene como objetivo simbólico alcanzar los 3.953 kilómetros, una cifra que representa el número de personas fallecidas por suicidio en España en 2024.

Así, durante casi dos meses, Domínguez recorrerá la región visitando ayuntamientos, centros educativos, clubes deportivos y comunidades locales para fomentar el diálogo sobre salud mental y prevención.

"Romper el Silencio nace de una realidad vivida. En mi familia hemos sufrido tres suicidios. Como bombero he visto el impacto del silencio en situaciones que no se olvidan", explica Jaime Domínguez.

El recorrido por la Comunidad de Madrid será el primero de cuatro grandes desafíos deportivos previstos dentro del proyecto, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva y de empresas colaboradoras. Tras esta etapa, la iniciativa continuará con nuevos retos a escala nacional e internacional para ampliar el alcance del mensaje: "hablar de salud mental y pedir ayuda puede marcar la diferencia" ya que "romper el silencio salva vidas".

Con este desafío, Jaime Domínguez pretende recordar que el suicidio "no es un problema individual, sino una cuestión social que requiere implicación colectiva".