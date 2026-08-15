Los bomberos cumplirán con la tradición más castiza bajando el milagroso cuadro de la Paloma, de unos 100 kilos

Archivo - El bombero encargado de bajar este año el cuadro de La Virgen de la Paloma, Manuel Cerrillo, durante la bajada del cuadro, en la Iglesia de la Virgen de la Paloma, a 15 de agosto de 2025, en Madrid (España). Las Fiestas de la Paloma o Verbena de - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un bombero a punto de jubilarse será el encargado este 15 de agosto de cumplir con una de las tradiciones más castizas de Madrid, la bajada del cuadro de la virgen oficiosa de Madrid, la Paloma, de unos 100 kilos para su 1,70 metros de alto.

Durante todo el año se puede visitar en la Parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, en el barrio de La Latina, donde luce en el Altar Mayor.

El rito que vincula a la patrona oficiosa de Madrid con los bomberos del Ayuntamiento de Madrid data 1923, a petición de los feligreses y ligado a la leyenda de un incendio en la Plaza Mayor del siglo XVIII que, según la tradición, se apagó con la presencia del cuadro. De ahí nació la vinculación de la Paloma como patrona de los bomberos de la capital.