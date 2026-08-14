Los bomberos realizan 70 intervenciones en dos horas por los episodios de lluvias y tormentas en la Comunidad

1110774.1.260.149.20260814222321 Bomberos intervienen para recoger una rama de un árbol afectado por el temporal de lluvias y tormentas, a 14 de agosto de 2026. - EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado un total de 70 intervenciones entre las 19.00 horas y las 21.00 horas de este viernes por el temporal de lluvias y tormentas que ha afectado a distintos puntos de la Comunidad.

Se han retirado ramas y árboles caídos en la vía pública, y se han saneado fachadas y asegurado elementos inestables; aunque ninguna de las actuaciones ha revestido mayor gravedad, según ha informado este viernes Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.