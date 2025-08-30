Los bomberos rescatan a un burro atrapado en un pozo en una finca de Robledo de Chavela

Los bomberos rescatan a un burro que había caído a un pozo en Robledo de Chavela, Madrid, el 28 de agosto de 2025. - EMERGENCIAS 112

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid rescató el pasado jueves a un burro que se encontraba atrapado en un pozo situado en una finca del municipio de Robledo de Chavela, al oeste de la provincia.

Según ha informado Emergencias 112 de la región este sábado, el aviso llegó alrededor de las 19.00 horas del pasado jueves y el animal fue rescatado ese mismo día.

Tras el rescate y la revisión, el servicio de Emergencias determinó que el animal se encuentra en buen estado.