Los bomberos salvan a una perrita de un incendio en un chalet de Villarejo de Salvanés

Incencio en Villarejo de Salvanés - 112

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido esa mañana un incendio en un garaje de un chalet de Villarejo de Salvanés en el que han rescatado a una perrita que ha sido reanimada por efectivos del Summa 112, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

Los servicios de emergencias han recibido un aviso a primera ora de este domingo alertando del fuego en el número 3 de la calle Levante de esta localidad. Hasta el lugar se han desplazado hasta ocho dotaciones de bomberos.

El incendio estaba localizado en la planta menos uno, que es un garaje de una vivienda unifamiliar. En el interior, había dos motos y diversos enseres que han ardido en su totalidad. Los bomberos han conseguido confinar el incendio en el garaje y evitar la propagación a las plantas superiores y a viviendas aledañas.

También han rescatado de dentro de la vivienda a una perrita que han logrado reanimar con la ayuda de Summa 112. No se han registrado personas heridas ni intoxicadas.