Borja Carabante se salva de la reprobación en el Pleno de Cibeles gracias a los votos en contra de PP, Cs y Vox

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, no ha sido reprobado finalmente este martes en el Pleno municipal del Consistorio gracias a los votos en contra de PP, Cs y Vox. Han votado 'sí' Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto, que le han afeado su "nefasta gestión" con la incineración en Las Lomas, que lleva funcionando "sin contrato" más de un año.

Así lo ha manifestado el proponente, Paco Pérez, quien ha afeado a Carabante su "incalificable chapuza" en esta materia, "que permitirá a Urbaser ingresar dinero sin contrato". "Hace incumplir la ley de estabilidad presupuestaria y pocas cosas hay peor en la gestión de lo público como la impunidad", ha lanzado a continuación.

Según ha relatado Pérez, en junio de 2020 expiró el contrato de la planta de Las Lomas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, donde se incineran parte de los residuos urbanos que genera la capital. "Desde la finalización del contrato la planta de incineración funciona de manera irregular y sin transparencia alguna", ha lamentado.

Para el grupo municipal de Más Madrid, dicha gestión se ha caracterizado durante estos 600 días por el abuso de fórmulas de pago que deben utilizarse para situaciones excepcionales, (reconocimientos de crédito extrajudiciales y convalidaciones de crédito), que suman ya cerca de 27 millones de euros.

"Tarda más en poner en marcha el contrato de la incineradora que los padres de la Constitución en redactar y refrendar la Carta Magna con el pueblo español", le ha reprochado.

En su turno de réplica, Carabante ha acusado a Más Madrid de "usar de manera torticera" esta reprobación "por un trámite administrativo por un reconocimiento extrajudicial de crédito". "Si pide mi reprobación por un único expediente, ¿qué tendríamos que hacer con ustedes?", ha apostillado a continuación.

Además, el delegado ha dado a conocer que al poco de comenzar su tarea como delegado de Medio Ambiente encontró en el despacho "21 facturas por 5 millones de euros por contrato que pretendían pagar de manera irregular". "Mintieron de manera sistemática durante cuatro años, en el ámbito de Las Lomas y dejó al siguiente un marrón", ha lanzado.

Desde el Grupo Mixto, José Manuel Calvo ha indicado que Carabante "ha hecho méritos de sobra para ser reprobado" pero al tiempo ha hecho hincapié en que "la ciudadanía tiene que saber por qué se reprueba al concejal y con este tema no se traslada ni mucho menos", ya que "puede ser parte de ese teatrillo de la peor política".

"LA INCINERADORA NO MATA"

Por su parte, el edil Fernando Martínez Vidal, de Vox, ha ironizado aseverando que "la reprobación puede tener lado positivo, porque se reprobó a Ortega Smith y su partido no ha parado de crecer".

Además, ha indicado que mientras el Consistorio socialista de Enrique Tierno Galván "enterraba el cien por cien de las basuras", Esperanza Aguirre "sacó el concurso para el Parque Tecnológico de Valdemingómez y separar los residuos". "Si hoy hay una planta como las de las ciudades más verdes, se lo debemos a la izquierda, que apoyó el proyecto", ha añadido a continuación.

"La incineradora no mata y no lo decimos nosotros. Aunque sigan alarmando a los vecinos de la zona. No hay más vecinos con cáncer", ha expuesto.

El concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha lamentado que el Consistorio tenga que abonar 30 millones de euros a Urbaser por la quema de residuos y por la "incapacidad de gestionar" de Carabante, que tendrá a Madrid sin estrategia de residuos al menos durante dos años.