Calendario escolar Madrid 2025-2026: fechas de inicio de curso, vacaciones y días no lectivos

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
El calendario escolar de la Comunidad de Madrid para el curso 2025-2026 ya está definido desde mayo, cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). El documento concreta las fechas de inicio y fin de curso, vacaciones, festivos y días no lectivos.
INICIO DE CURSO
8 de septiembre:
2º ciclo de Educación Infantil Educación Primaria Educación Especial Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Primaria
9 de septiembre:
Educación Secundaria Bachillerato Formación Profesional Conservatorios Profesionales de Música y Danza Escuelas Oficiales de Idiomas Escuelas de Arte (2º curso de Artes Plásticas y Diseño) Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Secundaria
10 de septiembre:
Enseñanzas Artísticas Superiores
18 de septiembre:
Centros de Educación de Personas Adultas
19 de septiembre:
Escuelas de Arte (1º curso de Artes Plásticas y Diseño)
FINALIZACIÓN DEL CURSO
19 de junio de 2026:
2º ciclo de Educación Infantil Primaria Educación Especial Secundaria Bachillerato (excepto 2º curso, que finaliza según las pruebas de acceso a la universidad) Formación Profesional Conservatorios Profesionales de Música y Danza (excepto 6º curso, que finaliza según las pruebas de acceso a la universidad) Escuelas de Arte Enseñanzas Artísticas Superiores Centros de Educación de Personas Adultas
25 de junio de 2026:
Escuelas Oficiales de Idiomas
31 de julio de 2026:
Escuelas Infantiles Casas de Niños Unidades de 1º ciclo de Infantil en colegios públicos Escuelas Infantiles privadas sostenidas con fondos públicos
VACACIONES ESCOLARES
Navidad: del 20 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, ambos incluidos Semana Santa: del 28 de marzo al 5 de abril de 2026, ambos incluidos
FESTIVOS DURANTE EL CURSO
8 de diciembre de 2025: Inmaculada Concepción
1 de mayo de 2026: Día del Trabajo
En 2026 regirán los festivos nacionales no trasladables, los autonómicos y los locales que publique el BOCM
DÍAS NO LECTIVOS
13 de octubre de 2025 3 de noviembre de 2025 7 de enero de 2026 27 de marzo de 2026 6 de abril de 2026
En el caso de las Escuelas Infantiles de la red pública de la Comunidad de Madrid, privadas financiadas con fondos públicos y las unidades de primer ciclo de Educación Infantil autorizadas en colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, el único día no lectivo será el 7 de enero de 2026.
JORNADA INTENSIVA
Como en cursos anteriores, durante los meses de septiembre y junio los centros podrán organizar jornada lectiva en horario de mañana, manteniendo en todo caso el servicio de comedor escolar.
APLICACIÓN
Estas fechas son de aplicación a los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid y están recogidas en la resolución de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades publicada en el BOCM.