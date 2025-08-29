Calendario escolar Madrid 2025-2026: fechas de inicio de curso, vacaciones y días no lectivos

Archivo - Estudiantes - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calendario escolar de la Comunidad de Madrid para el curso 2025-2026 ya está definido desde mayo, cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). El documento concreta las fechas de inicio y fin de curso, vacaciones, festivos y días no lectivos.

INICIO DE CURSO

8 de septiembre:

2º ciclo de Educación Infantil Educación Primaria Educación Especial Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Primaria

9 de septiembre:

Educación Secundaria Bachillerato Formación Profesional Conservatorios Profesionales de Música y Danza Escuelas Oficiales de Idiomas Escuelas de Arte (2º curso de Artes Plásticas y Diseño) Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Secundaria

10 de septiembre:

Enseñanzas Artísticas Superiores

18 de septiembre:

Centros de Educación de Personas Adultas

19 de septiembre:

Escuelas de Arte (1º curso de Artes Plásticas y Diseño)

FINALIZACIÓN DEL CURSO

19 de junio de 2026:

2º ciclo de Educación Infantil Primaria Educación Especial Secundaria Bachillerato (excepto 2º curso, que finaliza según las pruebas de acceso a la universidad) Formación Profesional Conservatorios Profesionales de Música y Danza (excepto 6º curso, que finaliza según las pruebas de acceso a la universidad) Escuelas de Arte Enseñanzas Artísticas Superiores Centros de Educación de Personas Adultas

25 de junio de 2026:

Escuelas Oficiales de Idiomas

31 de julio de 2026:

Escuelas Infantiles Casas de Niños Unidades de 1º ciclo de Infantil en colegios públicos Escuelas Infantiles privadas sostenidas con fondos públicos

VACACIONES ESCOLARES

Navidad: del 20 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, ambos incluidos Semana Santa: del 28 de marzo al 5 de abril de 2026, ambos incluidos

FESTIVOS DURANTE EL CURSO

8 de diciembre de 2025: Inmaculada Concepción

1 de mayo de 2026: Día del Trabajo

En 2026 regirán los festivos nacionales no trasladables, los autonómicos y los locales que publique el BOCM

DÍAS NO LECTIVOS

13 de octubre de 2025 3 de noviembre de 2025 7 de enero de 2026 27 de marzo de 2026 6 de abril de 2026

En el caso de las Escuelas Infantiles de la red pública de la Comunidad de Madrid, privadas financiadas con fondos públicos y las unidades de primer ciclo de Educación Infantil autorizadas en colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, el único día no lectivo será el 7 de enero de 2026.

JORNADA INTENSIVA

Como en cursos anteriores, durante los meses de septiembre y junio los centros podrán organizar jornada lectiva en horario de mañana, manteniendo en todo caso el servicio de comedor escolar.

APLICACIÓN

Estas fechas son de aplicación a los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid y están recogidas en la resolución de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades publicada en el BOCM.