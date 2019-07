Calvo cree que el Ayuntamiento "no soterrará la A5" por falta de tiempo y el Gobierno le responde que se va a hacer

Publicado 17/07/2019 11:14:35 CET

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El edil de Más Madrid y antiguo delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha advertido este miércoles de que el nuevo equipo de Gobierno de la capital "no soterrará la A5" por falta de tiempo, pues "ya tenían que tener un proyecto claro" para empezar estas obras en un periodo de dos años. La delegada del área de Obras, Paloma García Romero, ha indicado que "por supuesto que se va a hacer".

En estos términos se han expresado ambos durante la celebración de la primera comisión del mandato del área de Desarrollo Urbano. Calvo ha insistido en que "para la A5 ya tenían que tener un proyecto claro" con el objetivo de abordar plazos de licitación, la manera de hacerlo.

Con ello, ha proseguido, no comenzarían las obras hasta dentro de dos años y medio, y durarían unos 30 meses. "No van a hacer esa obras; no se podrá llevar a cabo ese proyecto", ha lanzado. Así, ha manifestado que "para el PP eso ya no es una prioridad".

El director general de Espacio Público, José Luis Infanzón, ha indicado que la primera tarea del área de Obras e Infraestructuras es dar continuidad a los expedientes en tramitación, es decir "concluir las que están en ejecución e impulsar" otras que estén en tramitación. Ha indicado que aún no podía comunicar cuáles serán las nuevas obras. "Existe la posibilidad de que las nuevas obras sean realizadas por Medio Ambiente y Movilidad", ha concluido.