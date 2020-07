Calvo llama a reconstruir puentes municipalistas entre MM, Podemos y PSOE pero en clave nacional "no hay espacio para 3"

También advierte de las posiciones contrarias a la gestión desde determinada izquierda "acomplejada, que no se atreve a gobernar"

El concejal de Más Madrid José Manuel Calvo, responsable de Desarrollo Urbano en el grupo del Ayuntamiento, ha llamado a "reconstruir puentes, empezar a hablar hasta alcanzar una gran alianza progresista" municipal a tres años vista de las elecciones locales aunque sostiene, sin embargo, que el escenario es diferente en la política nacional, donde "no hay espacio para tres fuerzas progresistas", PSOE, Unidas Podemos y Más País.

"El primer paso no es tanto pensar en la fórmula (de cara a 2023) sino reconstruir puentes, empezar a hablar, hasta alcanzar esa gran alianza progresista. Es hablar entre todas las fuerzas progresistas con vocación de gobierno. Ahí está el PSOE, tiene que estar Podemos (formación que rechazó integrarse en la candidatura de Más Madrid y que derivó en la salida de las filas moradas de seis ediles) y, sin lugar a dudas, Más Madrid porque se nutre de buena parte de quienes sostuvimos el gobierno de Manuela Carmena en la ciudad", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

De lo que se trata en este momento para evitar que José Luis Martínez-Almeida, con apoyo de Vox, se enroque en la Alcaldía es conseguir una "alternativa sólida, viable, creíble y deseable por la sociedad madrileña". Calvo, exmilitante de Podemos hasta que con la configuración de Más Madrid tomó la decisión de salirse del partido, como su compañera Rita Maestre y otros cuatro compañeros, tiene claro que a la formación morada "le está viniendo bien que sus actuales dirigentes estén en el Gobierno de la Nación para llegar a esa hipotética búsqueda de un espacio electoral potente, solvente, con opciones de recuperar la ciudad de Madrid".

OPORTUNIDAD MUNICIPALISTA FRENTE A LA CAÍDA AUTONÓMICA

No se atreve a aventurar bajo qué formato electoral se presentaría esa unión progresista pero sí que deber ser una candidatura cien por cien municipalista. "El salto en las elecciones del 10N (con Más País, abanderado por Íñigo Errejón y con Marta Higueras como segunda, edil que al igual que Calvo no participa en la conformación de la plataforma Más Madrid) ha demostrado, nos guste o no, que no hay espacio para tres fuerzas progresistas, que el espacio es muy limitado", ha reflexionado.

Y entiende que esto "se traslada a las comunidades, como lo señalan las encuestas, en las que Más Madrid y Podemos se quedan en una situación bastante reducida con respecto a la representación que tienen en este momento". También tiene claro "que en las ciudades la cosa funciona de una manera un poco distinta, donde el voto es más personalista y tiene que ver con el candidato y con la oferta que se hace".

"Tenemos la capacidad en la ciudad de contribuir, como otros actores, a conformar una candidatura ilusionante y con capacidad y solvencia para gestionar, siempre con la idea central de evitar un gobierno de Martínez-Almeida con la extrema derecha en 2023", ha argumentado. El edil defiende que, "como la cabra tira al monte", el 'popular' "va a tender a pactar con la extrema derecha si le dan los números y, en el mejor de los casos, buscar un apoyo puntual de Cs".

IZQUIERDA "ACOMPLEJADA QUE NO SE ATREVE A GOBERNAR"

Aboga Calvo por un frente "entre todas las fuerzas progresistas con vocación de gobierno" en el que tiene que estar Más Madrid, PSOE y Podemos frente a una izquierda "acomplejada" que "no se atreve a gobernar".

Es una alusión velada a Madrid en Pie, la candidatura con la que su excompañero de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y otros militantes de IU y Anticapitalistas concurrieron a las municipales de mayo de 2019 y que, como señalan tanto Calvo como la exalcaldesa Manuela Carmena, esos 'guardianes de las esencias' "pudieron influir en la desmovilización que en las elecciones se produjo en algunos barrios del sur y que a la postre fue decisiva para que la suma de las derechas arrebatara la Alcaldía" a Más Madrid.

Así lo recoge en el ensayo 'Manual de gobierno progresista', de ediciones Catarata, con prólogo de Carmena, donde defiende que el gobierno de PSOE y Unidas Podemos es "una oportunidad de oro", sumada a la experiencia que aportó Ahora Madrid, entre otras formaciones, para cambiar la percepción generada por la derecha de que "sólo ellos son los que gestionan mientras que la izquierda puede tener ideas luminosas, buenas e incluso brillantes pero es incapaz de llevarlas a la práctica".

Pero también advierte Calvo de las posiciones contrarias a la gestión desde determinada izquierda "acomplejada, que no se atreve a gobernar". Y señala claramente a los Anticapitalistas, que se salieron de Podemos una vez que la formación morada llegó a un pacto de gobierno, "hito histórico", en el Estado o cuando los mismos "le pusieron un veto al único socio posible, el PSOE, en Andalucía".

Para el edil son dos las visiones del mundo que tiene la izquierda, "la que entiende que lo político tiene una cierta autonomía sabiendo que siempre hay que interlocutar con otros actores que intervienen en la construcción de la ciudad, de la sociedad, de la economía, del país" frente a la izquierda "que entiende que sólo se puede plantear una confrontación ante el poder constituido y ganar pequeñas batallas en la calle". "Sin excluir esa visión, porque es importante la movilización y es importante ganar en la opinión pública, hay que asumir por la izquierda que para cambiar la vida de la gente hay que gestionar", ha defendido Calvo.