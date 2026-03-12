Cámara de Comercio aboga por innovación, internalización e inversión en talento en un mundo en transformación

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Madrid aboga por apostar por la innovación, la digitalización, la internalización y la inversión en talento como palancas de competitividad en un mundo como el actual en rápida transformación.

En un artículo de opinión, el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio, analiza los principales retos y oportunidades a los que se enfrenta la economía y las empresas en un contexto geopolítico y macroeconómico mundial en transformación.

"España crece y se digitaliza, Madrid se consolida como motor económico y nuestras empresas demuestran capacidad de adaptación. Pero el futuro no está garantizado. Dependerá de nuestra capacidad colectiva para apostar por la innovación, abrirnos al mundo e invertir en talento", ha argumentado.

En este escenario, apunta, España muestra "un comportamiento relativamente sólido" e "incluso en un contexto internacional incierto, la economía española está funcionando mejor que buena parte de sus vecinos europeos", pero la capacidad de compra de muchos ciudadanos "se ha visto erosionada en los últimos años".

Esto último, afectado también por el aumento de la carga impositiva efectiva vía IRPF -al no haberse deflactado plenamente los tramos- y el incremento de las cotizaciones sociales. Al hilo, ha recordado que el Gobierno dispone de instrumentos como la deflactación del IRPF para "evitar que la presión fiscal aumente de forma silenciosa en un contexto de encarecimiento generalizado del coste de la vida y puede contribuir a corregir esa situación de menor capacidad de compra".

En este sentido, ha defendido "una menor presión fiscal bien orientada", que estimule "la actividad económica, la inversión empresarial, el consumo" y ampliar las bases imponibles y generar, a la vez, una mayor recaudación como consecuencia de ese aumento del consumo y de la actividad económica".

"Favorecer el consumo (que hay que recordar que supone el 50% del PIB y es uno de los dos pilares de nuestro crecimiento, junto a la internacionalización), incentivar la inversión y reforzar la competitividad empresarial no son incompatibles con sostener nuestro Estado del Bienestar; al contrario, es la condición necesaria para garantizar su financiación futura sobre bases más sólidas, dinámicas y sostenibles", ha apuntado.

En esta línea, ve "imprescindible" comenzar con la Comunidad de Madrid, el "corazón empresarial de España" y que genera en torno al 19 % del PIB nacional con apenas el 14 % de la población. En cualquier caso, aboga por seguir avanzando hacia una administración "más eficiente, seguir combatiendo la sobrerregulación, y seguir simplificando trámites y asegurando una fiscalidad que no penalice la actividad ni la inversión, sino lo contrario".

En su artículo, define además "las grandes palancas de la competitividad empresarial": innovación, digitalización, intenalización y "inanciación entendida en sentido amplio", como invertir estratégicamente en capacidades futuras. Todo ello junto a algo imprescindible como es el talento.

Sobre este último punto, ha recalcado el papel de instituciones como la Cámara de Comercio de Madrid, una "herramienta práctica al servicio de las empresas". "Nuestro objetivo es claro: fortalecer el tejido empresarial madrileño para que sea más innovador, más internacional y más sostenible en el tiempo. Y esto incluye apoyar a los jóvenes que desean emprender o incorporarse al mercado laboral con vocación de liderazgo", ha zanjado.