La Cámara de Comercio ensalza la IA como determinante en el liderazgo empresarial

El presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio, junto a Juan José Cano, presidente de KPMG en España - CÁMARA DE COMERCIO

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha ensalzado el papel de la Inteligencia Artificial como el "nuevo lenguaje de la competitividad", situando esta herramienta como "el factor que definirá quién lidera y quién queda atrás en la economía del futuro".

En un artículo de opinión titulado 'La inteligencia artificial: un nuevo liderazgo para un nuevo tiempo', el presidente de la institución cameral ha subrayado que la transformación que está provocando la Inteligencia Artificial "es, a partes iguales, tecnológica y cultural".

Para el presidente de la Cámara de Comercio "el auténtico valor de la IA no está solo en ahorrar tiempo, sino en ganar visión". "En transformar los datos en conocimiento, y el conocimiento en decisiones más acertadas. Ese es el salto cualitativo que marcará una diferencia real en términos de competitividad", ha explicado.

Una reflexión que compartió durante un desayuno informativo Club Cámara celebrado en el Palacio de Santoña junto a Juan José Cano, presidente de KPMG en España, bajo el título 'Contribución de la inteligencia artificial en las decisiones estratégicas y el liderazgo empresarial'.

"No estamos ante una herramienta más, sino ante un cambio de mentalidad que exige revisar cómo tomamos decisiones, cómo lideramos y cómo organizamos el talento. En sus palabras resonaba una idea clave: no hay transformación digital sin transformación humana", dijo durante el mismo el presidente de KPMG en España.

En su intervención, Cano también puso el acento en que la IA no solo modifica la relación con los clientes, sino también las dinámicas internas, la colaboración entre equipos y la cultura corporativa. "La IA multiplica la capacidad profesional de cada empleado, pero exige una organización más flexible, más orientada al dato y más preparada para aprender continuamente", indicó.

Una visión que ha llevado a la Cámara de Comercio a trabajar con la consultora en la definición de una estrategia de Inteligencia Artificial para la institución cameral. "Un proyecto que marca un antes y un después en nuestra modernización institucional", según ha destacado Asensio, que ha explicado que se hizo bajo la "premisa clara" de que "la innovación solo es sostenible si es responsable".

"Por eso dimos un peso central a la gobernanza ética, segura y confiable de la IA", ha precisado. Al hilo, ha recordado que en el marco del proyecto 'Spark Cam 2027' se han identificado más de 150 casos de uso y priorizado 12 iniciativas de alto impacto, entre ellas una prueba de concepto basada en IA generativa para la automatización de contratos.

"Más allá de la tecnología, lo más relevante es el aprendizaje: la transformación es posible cuando se combina visión estratégica, responsabilidad y voluntad de cambio. Productividad y talento", ha añadido Asensio.

LA PRODUCTIVIDAD

En su artículo, el presidente de la Cámara de Comercio también alude al efecto de esta herramienta en la productividad, "una asignatura pendiente en la economía española desde hace décadas", para recalcar la "oportunidad histórica" que ofrece el impulso de la Inteligencia Artificial.

"La IA permite liberar talento de tareas repetitivas, mejorar la cadena de valor, anticipar escenarios y acelerar procesos críticos. Las empresas que adopten estas herramientas de forma estratégica verán multiplicada su capacidad competitiva", ha defendido.

LOS RETOS

Acompasando a estas "oportunidades extraordinarias", Asensio también hace referencia a los "desafíos inmediatos" que genera. Entre ellos, ha citado "la necesidad de atraer y fidelizar perfiles capaces de sacar el máximo partido a estas tecnologías" y "la incertidumbre que experimentan muchos trabajadores ante la posible automatización de sus tareas".

"Lejos de ignorar esa inquietud, debemos abordarla con transparencia y formación. La IA no viene a sustituir el talento humano, sino a expandirlo. Y las organizaciones que consigan transmitir esta idea serán las que logren integrar esta tecnología con éxito", ha argumentado al respecto.

En este marco, el presidente de la Cámara de Comercio ha resaltado que el liderazgo del futuro "será un liderazgo que integre datos, intuición, ética e innovación", que "no tema a la tecnología sino que la utilice para crear organizaciones más humanas, más ágiles y más sostenibles" y, en este sentido, ha remarcado que "no se trata de adaptarse a la IA" sino de "liderar con ella".