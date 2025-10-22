La Cámara de Comercio impulsa la profesionalización del sector hostelero con la entrega de 150 nuevos títulos

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid Hospitality School, la Escuela de Hostelería y Turismo impulsada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, ha entregado sus diplomas a los más de 150 alumnos que este curso académico 2024-2025 han culminado su formación en programas superiores especializados en enología, gestión hotelera, dirección de sala o experiencia del cliente, con los que impulsa la profesionalización del sector.

La jornada contó con la participación del presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio, que se encargó de inaugurar el acto. Además, se contó con la presencia del CEO del Grupo Azotea, José Manual García, como invitado de honor.

El evento marca un año clave para la institución, que en su 33ª edición ha estrenado nuevo nombre, Madrid Hospitality School, como "reflejo de una visión más internacional y alineada con las transformaciones del sector".

La oferta formativa ha crecido pasando de 12 a 16 cursos superiores, dos programas de especialización y, cuatro titulaciones de Máster, diseñados para responder a la demanda del talento en el sector.

"Madrid vive un momento de expansión económica y turística. La capital se consolida como uno de los principales destinos de inversión y eventos internacionales, con una oferta gastronómica y hotelera en constante evolución. Por ello, la formación se convierte en un pilar estratégico: la Cámara de Madrid apuesta por una preparación que combine excelencia técnica y visión empresarial, claves para garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector hospitality", recalcó Asensio.

El presidente también destacó que el 60% de los negocios de hostelería en España no supera su primer año de actividad y cerca del 80% cierra antes de los cinco años, "lo que refuerza la necesidad de formar líderes capaces de gestionar con criterio y visión de futuro".

Madrid Hospitality School ha formado ya a más de 2.000 profesionales y, según ha destacado, "cada promoción contribuye al fortalecimiento de un sector clave para la economía madrileña y española". Con el respaldo de entidades colaboradoras y más de 150 docentes y profesionales, ha subrayado que reafirma así "su compromiso con la excelencia formativa y la empleabilidad".