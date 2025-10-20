Cámara de Comercio subraya el Home Staging como una de las herramientas "más eficaces" en operaciones inmobiliarias

Archivo - El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Madrid ha subrayado el Home Staging, que consiste en transformar una propiedad mediante técnicas de interiorismo para hacerla más atractiva, como una de las herramientas "más eficaces" en las operaciones inmobiliarias.

Así lo ha resaltado el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, en un artículo de opinión después de haber participado en el II Foro Nacional de Home Staging y Marketing Inmobiliario en el que reflexiona sobre esta práctica en un contexto actual de desaceleración en la venta de viviendas.

"Cuando los márgenes se estrechan, lo que marca la diferencia es la presentación y la estrategia. El comprador o inquilino actual es más exigente, compara, analiza y valora cada detalle. Una vivienda bien preparada tiene todas las de ganar", defiende Asensio en su artículo.

En este marco, el presidente de la Cámara de Comercio subraya la "necesidad" de diferenciarse y, para ello, recalca que el Home Staging es "una de las herramientas más eficaces para maximizar el valor de cada operación". "No es un gasto accesorio: es una inversión inteligente que acelera los plazos de venta y multiplica el valor de cada inmueble. Mientras muchas viviendas tardan aún hoy entre cuatro y seis meses en venderse, con Home Staging ese tiempo se reduce a menos de uno", ha alegado.

En este contexto, Asensio ha destacado el papel "decisivo" que desempeñan las pymes y los emprendedores en este sector, "donde son la inmensa mayoría de la estructura productiva (como en el conjunto de la economía)", y de este foro como "la mejor demostración" de lo que se puede lograr cuando se suman fuerzas y se trabaja con un objetivo común.

"Como dije en el Foro: escuchad, compartid y tejed alianzas que fortalezcan aún más este sector. La innovación, la diferenciación y la colaboración son la clave para seguir creciendo y afrontar los retos de un mercado en constante cambio", ha zanjado.