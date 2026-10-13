La Cámara de Madrid iza la bandera de Ceuta en su sede en apoyo a la sociedad y a las empresas ceutís

Bandera de Ceuta en la sede de la Cámara de Comercio de Madrid - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Madrid ha izado este martes la bandera de Ceuta en su sede en señal de apoyo a la sociedad y a las empresas de la Ciudad Autónoma, sumándose así a una iniciativa de la red de Cámaras de Comercio territoriales de toda España.

Con este gesto, las Cámaras de Comercio instan a "acelerar" todas las medidas necesarias para la vuelta a la normalidad en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes registrada a finales del mes de julio, ha indicado la institución cameral en un comunicado.

De esta forma, pretenden que la Ciudad Autónoma "siga mostrándose al mundo como lo que es, un lugar seguro para vivir, invertir y desarrollar actividad empresarial". Además, buscan simbolizar que Ceuta "no está sola" y que cuenta con el respaldo de las entidades camerales de toda España, que con esta acción simbólica muestran "su cercanía y su compromiso" con la ciudad y sus habitantes".

"Como entidades al servicio de las empresas y de la sociedad, las Cámaras seguirán trabajando, desde la cooperación y la unidad, para reforzar la confianza, impulsar la inversión y contribuir al desarrollo económico y social de Ceuta", ha subrayado la Cámara de Comercio de Madrid.