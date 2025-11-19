Cámara de Madrid y KPMG abordan el impacto de la IA en la toma de decisiones empresariales y nuevos modelos de liderazgo

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, y el presidente de KPMG en España, Juan José Cano - CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Madrid y KPMG han abordado este miércoles el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la toma de decisiones estratégicas empresariales y los nuevos modelos de liderazgo empresarial durante un desayuno informativo celebrado en el Palacio de Santoña, sede institucional de la Cámara.

Bajo el título 'Contribución de la Inteligencia Artificial en las decisiones estratégicas y el liderazgo empresarial', el presidente de la Cámara, Ángel Asensio, ha dialogado con el presidente de KPMG en España, Juan José Cano, sobre cómo la IA está transformando la gestión y la estrategia en las organizaciones.

"Vivimos un momento decisivo: la inteligencia artificial está transformando la economía, los modelos de negocio y, sobre todo, la forma en que las organizaciones piensan, deciden y lideran", ha remarcado Asensio en su intervención.

Por su parte, Cano ha abundado en que la inteligencia artificial no solo está transformando la forma de trabajar, sino también la manera en que se acompaña a los clientes. "En KPMG hemos apostado por integrar la IA en todas nuestras disciplinas, con un enfoque ético, seguro y estratégico, que nos permite generar valor real y sostenible. La clave está en las personas, ya que el talento es el motor de cualquier transformación", ha destacado.

Así, el encuentro ha permitido reflexionar sobre cómo esta tecnología está modificando los procesos de gestión, la cultura organizacional y las competencias que demandan los líderes empresariales del futuro. Una iniciativa que se enmarca dentro del programa de encuentros informativos que impulsa el Club Cámara Madrid con el objetivo demostrar cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden integrarse de forma segura, sostenible y estratégica en la gestión de las organizaciones, favoreciendo una toma de decisiones más eficiente y basada en datos.