La campaña de recogida de hoja del Ayuntamiento contará con 2.265 operarios y más de 550 equipos

Recogida de la hoja en Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un dispositivo con 2.265 operarios y más de 550 equipos para la campaña de recogida de hoja correspondiente al periodo 2025-2026, que se prolongará hasta el 26 de enero de 2026.

En un comunicado, el Consistorio ha destacado que se trata de una actuación "esencial" durante los meses de otoño e invierno para garantizar la seguridad vial, prevenir resbalones en aceras y evitar la obstrucción de desagües ante episodios de lluvia.

El Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, actualiza cada año la planificación, teniendo en cuenta la evolución meteorológica, la intensidad de la caída de hoja de los árboles y las necesidades específicas detectadas por los servicios de inspección.

En esta campaña, el dispositivo vuelve a contar con 2.265 operarios, lo que permite mantener un despliegue "estable, amplio y coordinado" en los 21 distritos de la ciudad, aunque el Consistorio ha recordado que se trata de una programación flexible que va adaptando a las necesidades.

Además, se contará con un amplio despliegue de material, con 550 equipos, con un 51% de barredoras cero o eco en servicio para reducir el impacto ambiental, minimizar el ruido y disminuir las partículas en suspensión, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y el confort en las zonas residenciales.

Entre ellos, aspiradoras, barredoras (encargadas de la limpieza mecanizada de calzadas y grandes superficies) y sopladoras (destinadas a acercar las hojas dispersas hacia los puntos de barrido o aspiración).

Los trabajos mantienen el sistema de barrido mixto dual, que utiliza agua a presión en lugar de aire para desplazar hojas y residuos, evitando la generación de polvo y posibles molestias a las personas que transitan por la vía pública.

La campaña se desarrolla en dos fases diferenciadas para ajustar los recursos a la intensidad de la caída de la hoja. Un primer periodo, hasta el 26 de enero de 2026, que concentra el 70 % de los recursos humanos y materiales por ser la fase de caída más intensa.

En el segundo periodo, desde marzo hasta el mes de mayo, el 30 % de los recursos se dedicará a la recogida de semilla primaveral, atender avisos ciudadanos en general y actuar tras episodios de viento o climatología adversa, dado que la caída se reduce considerablemente.

Este modelo de dos fases permite un uso más eficiente de los medios y garantiza que, incluso cuando la caída disminuye, la ciudad cuente con un dispositivo permanente.

Aunque la campaña tiene una planificación inicial, el dispositivo es totalmente flexible. En caso de precipitaciones intensas, heladas, rachas de viento o acumulaciones puntuales, se pueden reordenar los equipos, suspender baldeos y priorizar tareas de retirada de hoja para evitar desplazamientos peligrosos o taponamientos en el drenaje urbano.

RECOGIDA DIARIA

La campaña garantiza la recogida diaria de lunes a domingo, con intervenciones planificadas de acuerdo con la acumulación observada en cada zona y con una antelación operativa de 48 horas.

El contrato de limpieza vigente, implantado en 2021, estableció requisitos de calidad más estrictos, limitando la acumulación de hojas en la vía pública a un máximo de cinco centímetros de altura y garantizando que las aceras mantengan en todo momento un paso libre mínimo de 1,2 metros de ancho para asegurar la accesibilidad de los peatones.

Los ciudadanos pueden comunicar cualquier incidencia mediante el teléfono 010 o la aplicación 'Avisos Madrid', lo que permite actuar rápidamente en zonas donde surge acumulación inesperada.

Durante la campaña 2024-2025, el Ayuntamiento recogió un total de 3.505 toneladas de hoja, que fueron transportadas al Parque Tecnológico de Valdemingómez para su tratamiento y transformación en compost, un recurso natural utilizado para la mejora de suelos y la jardinería urbana.

Además, gracias al contrato de 2022, la campaña de recogida de hoja opera también en las 325 zonas de interbloques, espacios privados de uso público que suelen tener una elevada presencia de arbolado y jardines.

Desde su puesta en marcha, la recogida en estas áreas se ha mantenido de forma ininterrumpida durante todo el año, con refuerzos adicionales en otoño, cuando las necesidades de mantenimiento aumentan de manera significativa. Todo ello para mejorar la accesibilidad, la limpieza y la convivencia vecinal en estos entornos comunitarios.