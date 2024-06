Canal 33 rinde homenaje a Constantino Mediavilla, un innovador de las tertulias madrileñas desde esta televisión local

El periodista Constantino Mediavilla, recientemente fallecido, en uno de los programas que presentaba en Canal 33 TV de Madrid. - CANAL 33

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Canal 33 TV rindió anoche un pequeño homenaje al periodista Constantino Mediavilla, recientemente fallecido, un pionero del periodismo digital local y también innovador en las tertulias más cercanas a la ciudadanía, ya que fue presentador de muchas de ellas en esta televisión local.

En una edición especial del veterano programa 'Aquí Opinamos Todos', el director de Canal 33, Enrique Riobóo, ofreció un emotivo adiós a Mediavilla, presidente fundador del periódico 'Madridiario', tras luchar en la última gran batalla de su vida, la del cáncer.

En este sentido, recordó que el periodista fallecido fue creador de formatos de radio y televisión innovadores y que dejó huella en todos los informadores de su generación "por ser precursor y referencia de la información local de Madrid, porque no somos de segunda e interesa a todos los vecinos".

Riobóo destacó que en Canal 33, que cumple este año su XXX aniversario, Mediavilla realizó a principios de este siglo varios programas "de auténtico servicio público", en los que reunía en torno a una misma mesa a representantes de la sociedad civil madrileña. "Las tertulias locales las había comenzado la televisión antes, pero con Constantino desarrollaron su máxima creatividad hasta el día de hoy", reconoció.

Así, los lunes en horario de 'prime time' Mediavilla presentaba 'Madrid en negro', un programa de servicio público en el que analizaba los sucesos de Madrid con personal de Samur-Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal, centrándose en la prevención. Los martes puso en marcha un programa de participación juvenil llamado 'Niños y no tan niños', donde los mayores intercambiaban experiencias escolares con los más pequeños de la casa.

Los siguientes días de la semana tocaba tertulia de concejales del Ayuntamiento de Madrid y tertulia de diputados de la Asamblea. Y los viernes Constantino hacía un programa resumen de lo más destacado de la semana. Además, una vez al mes convertía el antiguo plató de Canal 33 en la M-30 en una partida de mus, en la que participan representantes políticos, sindicales o de la sociedad y vecindad madrileña.

El director de Canal 33 TV también recordó que formó junto al presidente de 'Madridiario', la periodista Nieves Herrero, y Pepe Brías, consejero delegado de 'Madridiario', una sociedad para luchar por una de las licencias de televisión local que en 2005 convocó la Comunidad de Madrid, que finalmente rechazó ese proyecto.

Enrique Riobóo también rememoró los últimos mensajes que intercambió con Constantino tras los recientes premios 'Madridiario'. En ellos, el difunto periodista transmitía la ilusión de celebrar unos nuevos premios, que puso en marcha con mucho esfuerzo hace más de 20 años. "Nosotros siempre local. Y siempre nos la jugamos, ya lo sabes", escribió.

Constantino Mediavilla, presidente de Madridiario; Enrique Riobóo, presidente de Canal 33 TV, y Pepe Brías, consejero Delegado de Madridiario, tras unos Premios del periódico PEPE BRÍAS: "CONSTANTINO FUE UN INNOVADOR SIN MIEDO AL FRACASO"

En el programa de anoche también participó Pepe Brías, un gran amigo y compañero de Mediavilla, que destacó que era una persona "que abarcaba mucho, tanto a nivel personal como humano y su ausencia, por tanto, se nota mucho". También recordó sus pioneras tertulias radiofónicas y televisivas locales y a la hora que hasta ese momento no hacía nadie, como a las 8 de la mañana o a las 9 de la noche.

"Constantino era un innovador y no tenía miedo al fracaso. Ponía todo su empeño e ingenio y era un conseguidor, ya que encontraba siempre los mimbres para que saliera un cesto o varios cestos. Y es que una de sus ideas permanentes es que no hay que hacer las cosas para una ocasión, sin para varias y con continuidad en el tiempo", señaló.

Brías aseguró que Mediavilla bebió del periodismo más puro desde muy joven y desde abajo, "peldaño a peldaño". "Era una persona de integridad intachable. Cuando había que aplaudir, aplaudía; y cuando había que criticar, criticaba también. Pero siempre desde el espíritu conciliador y constructivo. Por eso hay sido referente y un ejemplo a seguir como profesional y periodista", esgrimió.

Por eso, el gran homenaje al periodista recientemente fallecido, ha continuado su compañero, será mantener una de sus grandes metas, que es continuar un periódico libre, "sin cortés ni ataduras y que valiera para todos, sin caretas", como es 'Madridiario'.

Enrique Riobóo también se acordó ayer que 2019 fue un gran año para Mediavilla, quien ese año fue reconocido con la placa homenaje al periodismo Local en los Reconocimientos por el XXV Aniversario de Canal 33 y también como Cronista de Villa por parte del Ayuntamiento de Madrid por unanimidad de todos los grupos políticos.

El día de ese nombramiento como cronista, Riobóo entrevistó en el Palacio de Cibeles a Constantino Mediavilla, quien subrayó, rotundo, haber llegado a ese homenaje gracias a mucho trabajo e ideas. "También ha sido fundamental equivocarse. Yo me iba equivocando, prueba y error, hasta que consigues dar con ese producto con el que te sientes a gusto", admitió.

"Mi filosofía es que la comunicación va dirigida todo el mundo. No me vale que sea unívoca. Yo no he hecho nunca comunicación sectaria o de partido. 'Madridiario' nació como un diario libre y sigue siéndolo, y contará con ello mientras que sea responsable. Como Canal 33 que nació antes en libertad y con mucho trabajo. Se hace camino al andar. Todos los madrileños, en sus profesiones, sin saberlo, día a día, somos cronistas de la villa de Madrid", continuó el periodista fallecido.

Por último, Canal 33 TV espera que el homenaje prometido por el Consistorio a Mediavilla se realice pronto, como homenaje también a la información local. Durante el programa, varios espectadores han reconocido el coraje y la fuerza del periodista fallecido, además de su impulso por una información local que ven que ha retrocedido en los últimos años por la falta de apoyo institucional.

Por ejemplo, una las participantes anoche en 'Aquí Opinamos Todos' afirmó, con distintas anécdotas, conocer a Constantino en la antigua Asamblea de Madrid situada en la calle San Bernardo, donde ella trabajaba, destacando del periodista "su gran humanidad, amabilidad y simpatía".