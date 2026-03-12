Canal de Isabel II ofrece visitas guiadas a sus instalaciones históricas para celebrar su 175 aniversario

Instalaciones históricas de Canal de Isabel II en Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid ha informado de que ofrece visitas guiadas gratuitas a las instalaciones históricas de Canal de Isabel II, ubicadas en la calle Santa Engracia de la capital, para celebrar el 175 aniversario de la empresa pública.

El objetivo es aprovechar esta fecha para "acercar a los ciudadanos el patrimonio hidráulico" que forma parte de la historia del abastecimiento de agua en la región, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Estas jornadas tendrán lugar los días 21 y 22 de marzo, están dirigidas a mayores de 14 años y, para asistir a ellas, es necesario inscripción previa, que puede realizarse desde este viernes a partir de las 10 horas a través de un enlace disponible en la web de Canal.

En ambas fechas habrá dos sesiones matinales con 135 plazas disponibles en cada una (a las 10 horas y a las 12 horas), que se asignarán por orden de registro. Tendrán una duración aproximada de 90 minutos y serán conducidas por empleados de Canal.

Los empleados explicarán los depósitos históricos, la evolución de estas infraestructuras y su relevancia dentro del sistema de abastecimiento, a la par que profundizarán en su valor patrimonial, su papel en el origen del suministro moderno de agua y la importancia de su contribución al crecimiento y desarrollo de la región.

Durante el recorrido también se podrán conocer las funciones de la antigua central elevadora asociada a estas dependencias y disfrutar de una vista panorámica de la fuente del río Lozoya, ubicada en la calle de Bravo Murillo.

EL PUNTO DONDE LLEGÓ POR PRIMERA VEZ EL AGUA DEL RÍO LOZOYA A MADRID

El entorno de Santa Engracia es uno de los espacios más significativos de la historia del abastecimiento de este bien natural en Madrid, al ser el punto donde, en 1858, llegó por primera vez el agua del río Lozoya para iniciar el suministro moderno de la capital.

En esta zona se construyeron los primeros depósitos enterrados concebidos por Canal de Isabel II, que permitieron almacenar, regular y distribuir de forma continua un recurso esencial para una ciudad en pleno crecimiento

El Primer y Segundo Depósito Enterrado constituyen dos de las infraestructuras "más emblemáticas" del patrimonio histórico de la empresa pública. Su diseño subterráneo, concebido para garantizar la protección y conservación de este recurso, marcó un hito de la ingeniería cuyo legado se mantiene vigente en la actualidad.

Su construcción y puesta en servicio supusieron un "avance fundamental" en la modernización del ciclo del agua en la capital, y en la actualidad son un testimonio excepcional del origen y la evolución de una de las redes hidráulicas urbanas más importantes del país.