La capital registró un gasto diario de 89 millones durante el periodo madrileño hasta alcanzar los 4.109 millones

Archivo - Luces de navidad - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La capital registró un gasto medio diario de 89,3 millones de euros durante el periodo de la campaña navideña, desde el encendido de luces el 22 de noviembre hasta el 6 de enero, para alcanzar un total de 4.109,4 millones, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Las categorías con mayor peso en el total del gasto fueron la alimentación (28%), la restauración (22%) y moda calzado y complementos (8,7%), que entre las tres suman prácticamente el 60%.

Por procedencia destaca el peso de los residentes en la ciudad de Madrid de manera destacada, con un 64,7% de las compras. En cuanto a visitantes españoles, las provincias que aportaron un mayor volumen de gasto fueron Barcelona (14%), Valencia (6%), Toledo (5,6) e Islas Baleares (5%).

El colectivo de turistas extranjeros estuvo liderado en lo que al gasto en Madrid por Navidad se refiere por ciudadanos procedentes de Estados Unidos (31,3%).