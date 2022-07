Carabante asegura que son "muy pocos" los empleados de limpieza que han cambiado el horario para evitar la ola de calor

Explica que el protocolo ante las olas de calor y el servicio de limpieza no le corresponde al Ayuntamiento

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado este lunes que son "muy pocos" los trabajadores de la limpieza viaria en la capital que se han acogido al cambio de horario para evitar las horas centrales durante la ola de calor.

"Muy pocos se han acogido al cambio de horario", ha asegurado el responsable de Medio Ambiente desde la plaza de Jacinto Benavente, donde ha indicado que va a "incentivar" esta medida. Ha reiterado que el Ayuntamiento de la capital no es el encargado de crear el protocolo de las condiciones laborales del personal de limpieza municipal ante las olas de calor.

Así lo ha manifestado después de la muerte de un empleado de la limpieza viaria el pasado sábado durante su jornada laboral en Puente de Vallecas. Carabante ha afirmado que el Ayuntamiento ya está trabajando desde hace un mes para permitir a las empresas concesionarias flexibilizar el orden de trabajo de las calles.

De este modo, se priorizaría el trabajo en las horas centrales del día para las calles con más sombra y arbolado, y quedarían para última hora las que estén expuestas al calor y al sol. "Hemos tomado una nueva decisión: permitir la flexibilización del horario de entrada", ha añadido, de tal forma que puedan elegir el turno de 14 a 19 horas o el de 17 a 24 horas.

El Ayuntamiento de Madrid "lo único que puede hacer" es instar a que se lleve a cabo una inspección, según ha recalcado el responsable de Medio Ambiente. Así, la relación laboral es "entre trabajadores, representantes y el empresario", siendo este el responsable por ley. "No le corresponde al Ayuntamiento, no es quien establece esa relación laboral", ha subrayado.

La ola de calor dificulta realizar el trabajo del cuerpo de limpieza de la ciudad, ante lo que se distribuyeron una serie de recomendaciones por los sindicatos: un descanso de diez minutos por cada hora, llevar una gorra y una hidratación adecuada. "Lo que pedimos es que las empresas faciliten su cumplimiento", ha incidido.

De esta manera, el establecimiento de uniformes durante la jornada laboral y el material del que están fabricados, además de su condicionamiento ante diferentes situaciones climáticas, "corresponde a los comités de seguridad y salud de las empresas", ha explicado Carabante. De todas formas, ha recalcado que estos están homologados y "se pueden utilizar".

MESA DE TRABAJO ENTRE EMPRESA Y SINDICATOS

Por otro lado, la negociación de condiciones laborales para el equipo de trabajadores de limpieza se va a llevar a cabo este martes, 19 de julio, con una mesa de trabajo entre las empresas y los sindicatos. "Mañana se van a reunir para ver qué protocolos con carácter permanente se pueden establecer", ha informado Carabante, "porque hay que recordar que estas olas de calor cada vez son más frecuentes".

Ha recalcado la importancia de establecer un marco que dé estabilidad y garantía ante lo que "debe ser la primera prioridad: la salud y vida de los trabajadores". Además, ha instado a que el fruto de esta negociación se extrapole a otros municipios de la comunidad, "donde no existe ningún protocolo de trabajo" durante condiciones climáticas extremas.

En la misma dirección, ante cualquier supuesto, "corresponde a la inspección de trabajo" revisar que se cumplan las condiciones "de oficio o ante denuncia", en palabras del delegado. Carabante ha aseverado que no se han realizado inspecciones: "A mí no me consta que hayan llevado a cabo ni que haya habido denuncias". Por ello, la institución municipal va a abrir un expediente para comprobar si ha habido alguna negligencia o error, y así "que sea sancionada y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley".