Trabajadores municipales de limpieza viaria podrán flexibilizar su horario para evitar horas intensas de ola de calor

El Ayuntamiento asegura que no hay ninguna denuncia por incumplimiento laboral

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha anunciado este sábado que los empleados municipales encargados de la limpieza viaria podrán flexibilizar su entrada al trabajo para evitar así las horas más intentas de la ola de calor.

"De tal manera que este turno de 14 a 19 horas puedan hacerlo también en horario de 17 a 24 horas de manera voluntaria. Y que si en las horas centrales del día, de manera voluntaria y si así lo desean, no trabajen y podamos mitigar esos efectos tan adversos en los trabajadores municipales", ha trasladado Carabante en declaraciones a los medios de comunicación.

Asimismo, ha recordado que en el mes de junio los sindicatos hicieron al Consistorio una propuesta para estudiar la posibilidad

de que las empresas de limpieza prioricen las calles más arboladas para las horas centrales del día y dejar para las últimas horas las que menos árboles tienen, algo que sí está permitido.

En este sentido, ha añadido que los sindicatos también hicieron una serie de recomendaciones para que los trabajadores de limpieza que trabajan en el turno de las horas centrales del día puedan estar protegidos.

"Como la necesidad de estar hidratados, de llevar gorra, de ir por las calles con más arbolado, de hacer pausas y parar, y sobre todo, hacerlas en la sombra. Esas son las recomendaciones y protocolos de seguridad y salud del trabajo", ha explicado.

Respecto al incumplimiento de estos protocolos de seguridad, el delegado ha aseverado que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna denuncia ni ninguna inspección por no cumplirlos. "No tenemos ninguna constancia de denuncia ni de inspección que se haya hecho de oficio a través de alguna denuncia", ha recalcado".

Esta flexibilidad horaria se anuncia el mismo día en que ha muerto un trabajador de 60 años que sufrió este viernes un golpe de calor mientras realizaba tareas de limpieza en la avenida de San Diego, en Puente de Vallecas.

CONDOLENCIAS A LA FAMILIA

Ante la noticia del fallecimiento, una gran cantidad de cargos públicos han trasladado el pésame a la familia. Entre ellos el propio Carabante, quien también ha querido hacer un reconocimiento a los trabajadores públicos que "en las condiciones más adversas, siguen prestando estos servicios públicos".

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha lamentado el fallecimiento del operario de la limpieza y ha incidido en la necesidad de que se tomen "medidas extraordinarias" para evitar una exposición prologada al calor, garantizando así la seguridad.

También, la portavoz de los socialistas en el Consistorio, Mar Espinar, ha catalogado de "tristísima" la noticia del fallecimiento y ha mandado "todo su cariño" y el de su partido a su familia, amigos y compañeros.

Por su parte, el concejal del PSOE en Cibeles Ignacio Benito también ha lamentado lo ocurrido y ha trasladado su pésame a la familia a través de su cuenta de Twitter. Además, ha querido reconocer la "indispensable" labor que realizan los trabajadores de la limpieza.

La edil de Más Madrid en el Ayuntamiento Esther Gómez ha mandado un abrazo "muy fuerte" a la familia del trabajador en sus redes sociales y ha subrayado la importancia de tomar medidas para evitar las exposiciones al sol en plena ola de calor. "Cambiar horarios de recogida, reducir las zonas a limpiar, lo que sea por salvar vidas", ha detallado.

Asimismo, el grupo municipal de Vox ha trasladado sus condolencias en sus redes sociales a la familia y amigos del fallecido a causa de la ola de calor que se vive en toda España estos días.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha lamentado el "peor desenlace posible" para el operario de limpieza y ha manifestado sus condolencias a su familia a través de Twitter. Además, ha pedido que se abra una investigación para conocer si se han cumplido los protocolos de prevención de riesgos laborales por altas temperaturas.